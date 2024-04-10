Елена Аросьева и Сергей Масленников совершили «Ошибку»

По сюжету мир благополучной семьи Кати и Алексея Бажовых переворачивается после убийства соседской девочки. На месте преступления заметили машину Кати. Следователь подозревает Бажовых, но в ходе следствия выясняется, что жертвой должна была стать сама Катя. Семье придется пройти через череду неприятных и сложных испытаний, прежде чем докопаться до истины, и не потерять самое дорогое, что у них есть — любовь.
«Катя потеряла себя, когда перестала мечтать и развиваться. В нашем фильме каждый член семьи проходит кризис, после которого открывает себя нового, и эта трансформация возвращает гармонию в семью. Основная мысль сериала — нужно разговаривать с близкими. Я думаю, это очень актуальная тема и будет полезна многим», — считает Елена Аросьева.
По словам Сергея Масленникова, «очевидно, одобрить измену невозможно, но можно понять человека, точнее выбор, который он сделал в определенных обстоятельствах. В поступках Алексея, моего героя, очень точно отражаются процессы, происходящие в семейной жизни большинства людей. Пойдя на поводу у самомнения, став эгоистом, он чуть не потерял свою настоящую любовь. Алексею пришлось осознать последствия своих действий, пройти немало испытаний, исправить собственные ошибки, прежде чем все вернуть».
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