Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка»

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024
Режиссер Александр Богуславский приступил к съемкам комедии с элементами фантастики «Встретимся вчера» с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко в главных ролях. Согласно пресс-службе Иви, производством фильма при поддержке онлайн-кинотеатра занимается Кинокомпания братьев Андреасян. Премьера на платформе наммечена на 2025 год.

Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам Александра Богуславского, «основная сложность проекта в том, что у нас достаточно сложная декорация-трансформер: у нас подъезжают, отъезжают, меняются стены, камера находится то в декорации, то вне ее, переезжает из комнаты в комнату не через двери, а как бы через стены, у нас также снимающийся потолок, очень много передекоров, внутрикадрового монтажа. Это не только основная сложность, но и фишка проекта, и вызов».

Зрителям расскажут историю про Сергея (Ткаченко) и Аню (Тарасова), решивших разорвать семейные узы. За несколько лет брака они успели крепко друг друга достать. Аня небезосновательно считает Сергея раздолбаем, непригодным к семейной жизни. Сергея достала постоянная раздражительность жены, он уверен, что раньше Аня себя так не вела и была прикольнее. Супруги собираются ехать в ЗАГС, чтобы поставить точку во взаимоотношениях, но судьба распоряжается иначе. Выходя из дома, супруги каждый раз чудесным образом возвращаются в квартиру. И это не единственная странность. На календаре зима, за окном лето, на часах вечные 8:45. И в этой новой реальности им придется как-то уживаться.

Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Аглаю Тарасову «заинтересовал этот проект тем, что он является своеобразным изучением человеческих взаимоотношений. Для меня это история о том, как важно уметь выражать свои чувства, признавать свои ошибки, слышать, а не просто слушать, ставить себя на место другого человека. О том, как важно учиться прощать и давать второй шанс и себе, и окружающим».

В фильме также снимутся Ольга Тумайкина, Надежда Маркина и Алексей Золотовицкий. Автором сценария выступил Виктор Бондарюк, а продюсерами — Сарик и Гевонд Андреасяны. Для братьев это первая совместная работа с Александром Богуславским.

Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«В процессе чтения сценария я понял, что, не смотря на достаточно легкое повествование, фильм затрагивает очень правильные вопросы — то, с чем мы все сталкиваемся в личных и профессиональных отношениях: обиды, недосказанности, к чему они приводят, как с ними жить или как их избежать. Поэтому я уверен, что этот фильм может быть очень полезен зрителю. Меня он действительно заставил задуматься о некоторых важных вещах. Наверно, это и есть сила искусства», — говорит Артем Ткаченко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аглая Тарасова попытается сорвать свадьбу бывшего в сериале «Саша и Питер»
Александр Богуславский: «Хочется сделать кино не хуже, чем Нолан»
Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»
Поиск по меткам
Иви
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянАлександр БогуславскийВиктор БондарюкАлексей ЗолотовицкийНадежда МаркинаАглая ТарасоваАртём ТкаченкоОльга Тумайкина
фильмы
Встретимся вчера

фотографии >>
Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка» фотографии
Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка» фотографии
Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка» фотографии
Аглая Тарасова и Артем Ткаченко переживут «День сурка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Клыков
9 апреля ушёл из жизни артист цирка Андрей Клыков.
Евгений Кунгуров
8 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Кунгуров.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Денис Беспалый
Даниил Вахрушев
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Игорь Неведров
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Мэнди Мур
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
Омар Шариф
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram