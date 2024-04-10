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Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного»

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024

На Крайнем Севере стартовали съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production с Михаилом Пореченковым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где состоится премьера продолжения.

Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного»
фото: PR 1-2-3 Production

В этот раз Полярный покоряет иностранцев: партнеры из Китая предлагают инвестировать в город хорошие деньги, создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Новый мэр Полярного, Раиса Борисовна (Мария Кравченко), очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, ведь так ей светит высокая должность в Москве. Однако Витя (Михаил Пореченков) замечает у одного из китайских партнеров татуировку, которую в 90-е носила мафиозная группировка «Черный дракон». Главный герой догадывается, что мафия использует инвестиции как прикрытие для своей нелегальной деятельности в Полярном. Сможет ли Витя одолеть влиятельную преступную группировку? И осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти полюбившийся ему городок?

«Я рад снимать “Полярный”. Народный сериал с ламповыми персонажами, добрым юмором и кучей трюков. И как б не было холодно в экспедиции – меня греет, что четвертый сезон ждет моя мама», — говорит режиссер Радик Рахимов.

Съемки нового сезона пройдут не только в снежном Кировске Мурманской области, но и в городе Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и то, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые. Также "Полярный – 4" обещает быть довольно зрелищным – трюков в этот раз, по ощущениям, больше, чем в предыдущих сезонах. Очень надеюсь, что получится интересно. И при этом по-полярному тепло», — добавляет шоураннер проекта Дмитрий Малина.

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся Катерина Шпица, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. Помимо знакомых лиц в сериале примут участие и зарубежные актеры.
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Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного» фотографии
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