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Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки»

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024

Премьера третьего сезона остросюжетного детектива «Горячая точка» с Арсением Робаком в главной роли состоится 16 апреля в эфире НТВ. В продолжении проекта Женя Мурин перебирается в Воронеж и пытается построить новую жизнь, однако принципы заставляют его вновь вступить в борьбу с несправедливостью и криминалом, уточняет пресс-служба телеканала.

Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету после событий в родном Чернодолье Женя Мурин (Арсений Робак) перебирается в Воронеж. Он устраивается на стройку и пытается построить новую жизнь. Однако принципы не позволяют ему терпеть поборы с рабочих. Мурин вступает в конфликт с хозяевами стройки и милицией, в результате чего его увольняют. В тот же момент в Воронеж перебирается Руслан (Назир Жуков) с женой Ольгой (Мария Ильякова), которая перенесла сюда свой бизнес. В надежде занять мужа, она открывает охранное предприятие, но Руслан слишком мягок, чтобы справиться с коллективом охранников. Он решает предложить Жене стать его помощником. Судимость мешает Мурину работать официально, но отказать Руслану он не может. Тем более один из объектов охраны – местное кладбище – становится очень проблемным, когда на него обращает внимание негласный хозяин города Хват (Владислав Котлярский). Он настойчиво предлагает Руслану и Ольге продать ему фирму, а после отказа прибегает к угрозам. Параллельно Женя пытается найти Татьяну (Елена Лотова), чтобы увидеться с сыном, и виновницу смерти своей матери Катю Подольскую (Татьяна Чердынцева).

«"Горячая точка" – это по-прежнему история Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат 2", которую наш герой продолжает. В третьем сезоне мы вновь отдаём дань памяти великому режиссеру Алексею Балабанову, картинами которого я вдохновляюсь. Например, в первом сезоне проекта есть сцена, где героя сажают в КПЗ и двое заключенных просят у него прикурить, пытаются унизить, а Женя их бьет. Она кадр в кадр повторяет эпизод из фильма "Брат", цитирует ее. Зрители это заметили, стали оставлять комментарии, чему я очень рад. В этот раз нашему главному герою Евгению Мурину предстоит бороться с новым антагонистом Хватом. Его сыграл интересный актер Владислав Котлярский, который, на мой взгляд, прекрасно справился со своей задачей. География проекта практически не изменилась, мы продолжаем снимать в поселке Трудовая Московской области. Однако у нас был новый любопытный объект – особняк Хвата. Наверное, для человека, который его построил, это был дом мечты, потому что в нем нет ни сантиметра простоты. В сериале это будет видно и заметно», — рассказывает режиссер Денис Карро.

В сериале также сыграли Иван Моховиков, Сергей Букреев, Александр Лырчиков, Михаил Солодко, Даниил Толстых, Николай Козак и другие.
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Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки» фотографии
Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки» фотографии
Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки» фотографии
Арсений Робак встретит нового врага в продолжении «Горячей точки» фотографии
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