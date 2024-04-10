Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Звёздные врата»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту Okko

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024

Владимир Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko. В этой должности он будет развивать направление, создавая оригинальные документальные фильмы и сериалы для сервиса. Тодоров совместит работу на позиции продюсера с должностями главного редактора «Ленты.ру» и директора по развитию медиа Rambler&Co, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту Okko
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В числе ближайших проектов, которые Владимир Тодоров создаст для Okko, — многосерийный документальный фильм про криминальный мир 90-х, дополняющий художественный сериал Юрия Быкова «Лихие», и документальный фильм про кибербезопасность, который выйдет одновременно с комедийным сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым в главных ролях.

«Наши документальные проекты должны быть не менее интересны зрителям, чем художественные фильмы и сериалы. Да, для этого им придется выдерживать очень серьезную конкуренцию — как по сторителлингу и драматургии, так и по динамике, визуальной составляющей и глубине проработки. Поэтому в каждом проекте наша задача — в буквальном смысле изобрести новый смысловой и визуальный язык. Как и через что мы рассказываем историю, какие изобразительные приемы используем, как работаем с архивами и героями. И тут нам, конечно, не обойтись без самых необычных и экспериментальных приемов: от нелинейного повествования, художественных реконструкций и моушен-графики до активного использования ИИ-инструментов. Например, ради "оживления" изображений или воссоздания внешности и голосов исторических личностей. Все это ради того, чтобы каждый документальный проект Okko становился событием для аудитории – актуальным, эмоциональным, динамичным», — подчеркивает Владимир Тодоров.

Онлайн-кинотеатр Okko начал сотрудничество с Владимиром Тодоровым в 2022 году, показав документальный сериал о технологиях будущего «Новое общество». Кроме того, в 2023 году вышел документальный сериал «Проблемы первого мира», посвященный ключевым социальным тенденциям в западных странах. Под руководством Тодорова также реализован ряд спецпроектов при поддержке ИРИ, среди которых «История русской поп-музыки», «Мировая история санкций», «Что делать?», «Время роста», «Ударная волна» и другие.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   10.04.2024 - 18:34
вот уж спасибо за документальный криминальный сериал, нам художественных мало)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
Сериалы про это самое: Пять ожидаемых проектов Пятого фестиваля «Пилот»
персоны
Юрий БыковЮрий Стоянов
фильмы
ЛихиеМамонтыНовое общество

анонс

Деконструкция «Звёздные врата»

Скорбим

Андрей Клыков
9 апреля ушёл из жизни артист цирка Андрей Клыков.
Евгений Кунгуров
8 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Кунгуров.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Денис Беспалый
Даниил Вахрушев
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Игорь Неведров
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Мэнди Мур
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
Омар Шариф
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?