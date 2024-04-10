Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту Okko

Владимир Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko. В этой должности он будет развивать направление, создавая оригинальные документальные фильмы и сериалы для сервиса. Тодоров совместит работу на позиции продюсера с должностями главного редактора «Ленты.ру» и директора по развитию медиа Rambler&Co, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В числе ближайших проектов, которые Владимир Тодоров создаст для Okko, — многосерийный документальный фильм про криминальный мир 90-х, дополняющий художественный сериал Юрия Быкова «Лихие», и документальный фильм про кибербезопасность, который выйдет одновременно с комедийным сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым в главных ролях.
«Наши документальные проекты должны быть не менее интересны зрителям, чем художественные фильмы и сериалы. Да, для этого им придется выдерживать очень серьезную конкуренцию — как по сторителлингу и драматургии, так и по динамике, визуальной составляющей и глубине проработки. Поэтому в каждом проекте наша задача — в буквальном смысле изобрести новый смысловой и визуальный язык. Как и через что мы рассказываем историю, какие изобразительные приемы используем, как работаем с архивами и героями. И тут нам, конечно, не обойтись без самых необычных и экспериментальных приемов: от нелинейного повествования, художественных реконструкций и моушен-графики до активного использования ИИ-инструментов. Например, ради "оживления" изображений или воссоздания внешности и голосов исторических личностей. Все это ради того, чтобы каждый документальный проект Okko становился событием для аудитории – актуальным, эмоциональным, динамичным», — подчеркивает Владимир Тодоров.
Онлайн-кинотеатр Okko начал сотрудничество с Владимиром Тодоровым в 2022 году, показав документальный сериал о технологиях будущего «Новое общество». Кроме того, в 2023 году вышел документальный сериал «Проблемы первого мира», посвященный ключевым социальным тенденциям в западных странах. Под руководством Тодорова также реализован ряд спецпроектов при поддержке ИРИ, среди которых «История русской поп-музыки», «Мировая история санкций», «Что делать?», «Время роста», «Ударная волна» и другие.
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