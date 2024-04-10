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Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»

10 апреля
2024 год

Новости кино >>
10 апреля 2024

Завершились съемки арктического сериала-катастрофы «Челюскин. Первые», главные роли в котором исполнили Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Проект пополнит линейку Wink Originals и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Действие разворачивается в 1934 году. Пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь в ожидании спасения.

Съемки сериала-катастрофы стартовали в марте 2023 и продлились более года. Они проходили на живописных и труднодоступных территориях Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а после продолжились уже в виртуальной реальности. Одной из локаций стала знаменитая своими видами на северное сияние Териберка в Мурманской области — здесь снимали эпизоды эвакуации челюскинцев со льдины. Специально для важнейшей сцены на берегу Баренцева моря были построены радиопост и яранга, традиционное жилище чукчей, где впоследствии и жили герои сериала. Над проектом работали более 300 человек, в том числе 150 актеров. Часть съемок на Крайнем Севере приходила при –50°C. Во время работы в Териберке группа несколько дней была отрезана от съемочной площадки из-за метели.

«Погода менялась ежечасно. Мы могли начинать съемочный день при солнце, а потом нас в один момент заволакивало стеной снега, так что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Ветер пронизывал до костей, и когда чере шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать работать. Тяжелее всего приходилось артистам, я восхищаюсь и благодарен им за их буквально героическую стойкость», —подчеркнул режиссер Степан Коршунов.

В съемках вместе с актерами участвовали около 30 сибирских хаски — ездовых собак, которых традиционно используют на севере. «На съемках я впервые наблюдала северное сияние, перегладила огромное количество хаски. Где мы только не были: в Архангельске, Санкт-Петербурге, Мурманске и даже в виртуальной реальности! Моя героиня Ольга Сомова — это вымышленный персонаж, но у нее есть реальный прототип, на пароходе действительно была девушка метеоролог. В нашей истории Сомова оказывается перед серьезным выбором. Из девочки она превращается в сильную и смелую женщину, которая способна быстро принимать решения и нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких ей людей», — отметила актриса Стася Милославская.

Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Как рассказывают создатели, из-за погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с «непреодолимыми трудностями»: под лед провалился снегоуборочный трактор, отдельные декорации унесло в море, после чего было принято решение перенести часть съемок в павильон и доснять некоторые сцены с применением новейших технологий. В проекте использовался огромный LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир, полностью воспроизводящий настоящие локации и декорации сериала.

«При помощи LED-экранов мы создавали управляемую природную среду, которую в реальной жизни уловить очень сложно. Во время одной смены мы могли постоянно использовать одно состояние погоды или, наоборот, поменять сразу несколько: в начале смены создать бурю, в середине — живописный заход солнца, а к концу сделать полярное сияние, которое в природе крайне сложно подловить. Кроме того, в процессе съемок мы придумали ноу-хау: LED-экран не позволяет снимать на 360 градусов, поэтому мы использовали поворотный механический круг, как в театре. Таким образом, конструкция в нужный момент могла поворачиваться на необходимый для кадра ракурс. После поворота под него подстраивался контент на экране — и мы продолжали снимать», — раскрывает секреты Степан Коршунов.

Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Когда я увидел, что у нас в кадре на заднем плане нарисована деревня, в которой живут люди и у каждого идет своя жизнь: кто-то делает зарядку, кто-то пошел за рыбой, кто-то колет дрова в дом, и это бесконечно продолжается — такая картинка вызывает восхищение», — подчеркивает Дмитрий Чеботарев.

Некоторые сцены на корабле снимались на реальном ледоколе «Красин», а некоторые — в специально построенных декорациях. «Мы построили очень интересную декорацию корабля, длинный коридор с каютами, и вся эта конструкция представляла гигантские качели, которые можно было наклонить в разные стороны, чтобы имитировать качку и сотрясение. Кроме того, когда снимали сцену затопления, мы эти декорации наполняли водой», — добавляет режиссер.

Роли в сериале также исполнили Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие. Шоураннером выступает Федор Бондарчук. Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   10.04.2024 - 19:31
Так а в чем катастрофа? Судно зажало во льдах. И что? Это обычное ЧП. Фильмы-катастрофы это: Послезавтра, 2012. читать далее>>
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Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» фотографии
Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» фотографии
Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» фотографии
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