Северное сияние и пятидесятиградусные морозы: завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»

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«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»