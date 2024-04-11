Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы

В сериале «Страна песков
», основанном на одноименной манге безвременно почившего
месяц назад Акиры Ториямы
, начались совершенно новые приключения — и в честь этого стриминг Disney+ Star
делится свежим трейлером. Шоу показывают в блоке STAR Anime Series с 20 марта, однако первые семь эпизодов аниме — это переработанный для многосерийного показа полнометражного фильма
, а вот теперь начинается оригинальная арка с интригующим названием «История ангела-героя
» (The Story of the Angel Hero).
Мир, переживший бесчисленные стихийные бедствия и войны, лишен главного источника жизни — воды. Жадный король монополизирует водохранилища, взвинчивая цены на бутилированную жидкость, что приводит к всплеску преступности и насилия. Шериф Рао
вместе с инфантильным сыном Сатаны Вельзевулом
и его демоническим помощником Сифом
отправляются на поиски затерянного озера. В новой арке, которую Торияма придумал специально для шоу (в манге еёе тоже не было), необычная троица вместе с таинственной Энн отправляется в Лесную страну, где бескрылый ангел Муниэль собирается восстановить воздушную крепость, способную истребить всё живое.
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Веселый постапокалипсис в «Предсмертном списке зомби»
Основной состав
сэйю пополнили голоса Энн и Муниэля: их озвучили Микако Комацу
(Фудзимия
из «Перерождения дяди
», Юдзуха Сиба
из «Токийских мстителей
») и Аюму Мурасэ
(Тикара Сигэно
из «Нежити не повезло
», Сёё Хината
из «Волейбола!!
»). В остальном над сериалом трудилась та же творческая группа, что и над полнометражкой, включая режиссера Тосихису Ёкосиму
(«Коколорс
») и сценариста Хаяси Мори
(«Плавучий дом
»). Троица студий тоже не изменилась: Sunrise
(«Инуяся
», «Ковбой Бибоп
»), Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
») и специализирующаяся на высококачественной 3DCG-анимации ANIMA
(«Кошачий апокалипсис
»).
Анимационная лента «Страна песков
» вышла в японских кинотеатрах прошлым летом, а перед этим получила специальный приз жюри на Международном кинофестивале «Фант-Азия 2023».
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.
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