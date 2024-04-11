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Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024
В сериале «Страна песков», основанном на одноименной манге безвременно почившего месяц назад Акиры Ториямы, начались совершенно новые приключения — и в честь этого стриминг Disney+ Star делится свежим трейлером. Шоу показывают в блоке STAR Anime Series с 20 марта, однако первые семь эпизодов аниме — это переработанный для многосерийного показа полнометражного фильма, а вот теперь начинается оригинальная арка с интригующим названием «История ангела-героя» (The Story of the Angel Hero).


Мир, переживший бесчисленные стихийные бедствия и войны, лишен главного источника жизни — воды. Жадный король монополизирует водохранилища, взвинчивая цены на бутилированную жидкость, что приводит к всплеску преступности и насилия. Шериф Рао вместе с инфантильным сыном Сатаны Вельзевулом и его демоническим помощником Сифом отправляются на поиски затерянного озера. В новой арке, которую Торияма придумал специально для шоу (в манге еёе тоже не было), необычная троица вместе с таинственной Энн отправляется в Лесную страну, где бескрылый ангел Муниэль собирается восстановить воздушную крепость, способную истребить всё живое.

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Основной состав сэйю пополнили голоса Энн и Муниэля: их озвучили Микако Комацу (Фудзимия из «Перерождения дяди», Юдзуха Сиба из «Токийских мстителей») и Аюму Мурасэ (Тикара Сигэно из «Нежити не повезло», Сёё Хината из «Волейбола!!»). В остальном над сериалом трудилась та же творческая группа, что и над полнометражкой, включая режиссера Тосихису ЁкосимуКоколорс») и сценариста Хаяси МориПлавучий дом»). Троица студий тоже не изменилась: SunriseИнуяся», «Ковбой Бибоп»), Kamikaze DougaПопсовый эпос») и специализирующаяся на высококачественной 3DCG-анимации ANIMAКошачий апокалипсис»).

Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы

Анимационная лента «Страна песков» вышла в японских кинотеатрах прошлым летом, а перед этим получила специальный приз жюри на Международном кинофестивале «Фант-Азия 2023».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать последнее интервью Акиры Ториямы, создателя «Страны песков» и «Драконьего жемчуга», а также его архивную (но очень увлекательную) беседу с создателем «Ван-Писа» Эйитиро Одой.
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Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы фотографии
Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы фотографии
Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы фотографии
Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы фотографии
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