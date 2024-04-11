Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Гаркалина

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024
Сегодня, 11 апреля, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста России, преподавателя ГИТИСа, популярного советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Гаркалина
фото: кадр из фильма «Ширли-мырли»

Валерий Борисович родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1978-м окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, в 1988-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы служил в театре на колесах «Люди и куклы», кукольном Театре им. С. В. Образцова, Театре сатиры, Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, театре-студии «Человек» и Московском театре имени Пушкина. Сотрудничал с театральным агентством «Арт-Партнер XXI», НТП, Прогресс Сценой Армена Джигарханяна и Театром Рубена Симонова, играл в спектаклях студии SounDrama, поставленных Владимиром Панковым, постановках Лаборатории Дмитрия Крымова и множестве антреприз, среди которых «Трактирщица», «Бумажный брак», «Чонкин» и «Бумеранг».

В кино дебютировал в 1977-м эпизодическим появлением в качестве парня в деревне в сказке Ирины Поволоцкой «Аленький цветочек», а в 1989-м получил главную роль в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского «Катала». Общенародную известность актеру принесла работа в картине Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Смотреть онлайн Фильмы с Валерием Гаркалиным

Всего на счету мастера около 90 ролей. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Белые одежды», «Бедная Саша», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Ландыш серебристый», «Участок», «Попса», «Девять неизвестных», «Моя прекрасная няня», «Не отрекаются любя...», «Между нами, девочками», «Счастье — это...» и «Шахматная королева». Работал как актер дубляжа и озвучания, его голос можно услышать в кинокомиксе «Дик Трэйси» и мультфильмах «Знакомые нашей елки» и «Пурим: Жребий». Свои последние роли сыграл в комедии «Хандра» и короткометражке «Прошение 1001».

Лауреат «Киношока» и «Икара» был женат на заслуженном деятеле искусств Российской Федерации Екатерине Гаркалиной, проработавшей тридцать лет педагогом в Театре кукол Сергея Образцова. Их дочь — театральный продюсер Ника Гаркалина — замужем за актером Павлом Акимкиным. Супруга скончалась от рака в 2009-м, а самого Валерия Гаркалина не стало 20 ноября 2021-го после того, как его госпитализировали с короновирусом. Ему было 67 лет. Звезду отечественного кино похоронили на Миусском кладбище неподалеку от могилы жены. Весной 2023-го открыли мемориальный памятник.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Умер Валерий Гаркалин
Не стало Владимира Меньшова
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Павел АкимкинСергей Бодров (старший)Александр БуравскийВалерий ГаркалинДмитрий КрымовВладимир МеньшовВладимир ПанковИрина Поволоцкая
фильмы
Аленький цветочекБедная СашаБелые одеждыД.Д.Д. Досье детектива ДубровскогоДевять неизвестныхДик ТрэйсиЗнакомые нашей ёлкиКаталаЛандыш серебристыйЛандыш серебристый-2Между нами девочками. ПродолжениеМежду нами, девочкамиМоя прекрасная няняНе отрекаются любя...ПопсаПрошение 1001Пурим: ЖребийСчастье - это...УчастокХандраШахматная королеваШирли-мырли
театры
Московский театр им. ПушкинаМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоНТППрогресс Сцена Армена ДжигарханянаТеатр "Человек"Театр им. Рубена СимоноваТеатр кукол им. С.В.ОбразцоваТеатр СатирыТеатральное агентство «Арт-Партнер XXI»

фотографии >>
Исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Гаркалина фотографии
«Ширли-мырли»
Исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Гаркалина фотографии
с женой
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Клыков
9 апреля ушёл из жизни артист цирка Андрей Клыков.
Евгений Кунгуров
8 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Кунгуров.

День рождения >>

Ирина Безрукова
Валерий Гаркалин
Ирина Замотина
Александр Кахун
Сергей Кошонин
Валентинас Масальскис
Иван Моховиков
Виталий Сазонов
Мария Тарасова (II)
Винсент Галло
Келли Гарнер
Анри Гарсен
Луиза Лэссер
Джонни Месснер
Ханна Слешиньская
Триша Хелфер
все родившиеся 11 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен