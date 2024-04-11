Исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Гаркалина

Сегодня, 11 апреля, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста России, преподавателя ГИТИСа, популярного советского и российского актера театра и кино
Валерия Гаркалина
.
фото: кадр из фильма «Ширли-мырли» Валерий Борисович
родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1978-м окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, в 1988-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы служил в театре на колесах «Люди и куклы», кукольном
Театре им. С. В. Образцова
,
Театре сатиры
,
Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко
, театре-студии «
Человек
» и
Московском театре имени Пушкина
. Сотрудничал с театральным агентством «
Арт-Партнер XXI
»,
НТП
,
Прогресс Сценой Армена Джигарханяна
и
Театром Рубена Симонова
, играл в спектаклях студии
SounDrama
, поставленных
Владимиром Панковым
, постановках Лаборатории
Дмитрия Крымова
и множестве антреприз, среди которых «Трактирщица», «Бумажный брак», «Чонкин» и «Бумеранг».
В кино дебютировал в 1977-м эпизодическим появлением в качестве парня в деревне в сказке
Ирины Поволоцкой
«
Аленький цветочек
», а в 1989-м получил главную роль в криминальной драме
Сергея Бодрова-старшего
и
Александра Буравского
«
Катала
». Общенародную известность актеру принесла работа в картине
Владимира Меньшова
«
Ширли-мырли
».
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Фильмы с Валерием Гаркалиным
Всего на счету мастера около 90 ролей. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «
Белые одежды
», «
Бедная Саша
», «
Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского
», «
Ландыш серебристый
», «
Участок
», «
Попса
», «
Девять неизвестных
», «
Моя прекрасная няня
», «
Не отрекаются любя...
», «
Между нами, девочками
», «
Счастье — это...
» и «
Шахматная королева
». Работал как актер дубляжа и озвучания, его голос можно услышать в кинокомиксе «
Дик Трэйси
» и мультфильмах «
Знакомые нашей елки
» и «
Пурим: Жребий
». Свои последние роли сыграл в комедии «
Хандра
» и короткометражке «
Прошение 1001
».
Лауреат «Киношока» и «Икара» был женат на заслуженном деятеле искусств Российской Федерации
Екатерине Гаркалиной
, проработавшей тридцать лет педагогом в Театре кукол Сергея Образцова. Их дочь — театральный продюсер
Ника Гаркалина
— замужем за актером
Павлом Акимкиным
. Супруга скончалась от рака в 2009-м, а самого Валерия Гаркалина не стало 20 ноября 2021-го после того, как его госпитализировали с короновирусом. Ему было 67 лет. Звезду отечественного кино похоронили на Миусском кладбище неподалеку от могилы жены. Весной 2023-го открыли мемориальный памятник.
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