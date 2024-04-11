Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом»

«Для нас это не первый опыт работы с животными в кадре. Это всегда сложная и кропотливая работа! И очень важно, что наши замечательные актеры решились на такой эксперимент и всячески мне помогают», — рассказала о работе с собаками Анна Курбатова.
По сюжету в канун Нового года семья Колечкиных оказывается в эпицентре невероятных событий: любимица одиннадцатилетней Луши (Айнутдинова), собака Кристи, нечаянно съедает спрятанное в хот-доге кольцо царицы Нефертити. А бывший ухажер Лушиной мамы Алины (Глюкoзa), бизнесмен Амиантов (Крюков), вновь пытается закрутить с ней роман. И когда все семейство оказывается на карнавале в особняке Амиантова, грабители проникают в дом Колечкиных, чтобы похитить Кристи и извлечь древний артефакт. Разобраться со всеми этими неслучайными совпадениями, спасти любимую собаку и вывести богатого соперника на чистую воду предстоит главе семейства Борису Колечкину (Богданов) вместе с Лушей и дворнягой по кличке Карузо.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В одной из сцен фильма Константин Крюков органично вжился в образ Деда Мороза, а певица Глюкoзa примерила костюм Снегурочки. «Я очень обрадовалась, когда мне предложили роль в этом добром семейном кино! Мне понравился сценарий! И актерский состав! Перед нами стоят очень непростые задачи, но я уверена, что мы справимся. Мне нравится мой образ и героиня: красивая, целеустремленная, сильная и независимая. Костюм Снегурочки, хоть и не очень удобный... впрочем, нам всегда приходится или мерзнуть или страдать от жары — но это того стоит! В кадре все выглядит потрясающе! Думаю, что у нас получится очень красивый и веселый новогодний фильм», — делится впечатлениями актриса.
Сценарий для картины написали Александр Пронин и Борис Бердыев. Оператором выступает Сергей Чистяков, а художником-постановщиком — Полина Череда. Продюсерская команда состоит из режиссера, Люси Дадальян, Александра Николаева, Михаила Курбатова и Георгия Шабанова. Последнему «с детства нравились такие фильмы, как "Бетховен", в которых дети взаимодействуют с животными, где показана роль домашнего питомца в воспитании ребенка и в жизни семьи в целом. Это очень правильно, что мы с детства приучаем детей нести ответственность за братьев наших меньших. Всегда хотелось сделать такое кино, и вот теперь у нас есть "Собачье дело"».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Михаила Курбатова, для данного «творческого коллектива это не первый семейный фильм, но первая новогодняя история. Картина должна получиться доброй, веселой, в ней будет много приключений и сложных трюковых эпизодов. Мы планируем выйти в прокат к следующему Новому году — думаю, зритель с удовольствием посмотрит это красочное действие в кино в преддверии праздников».
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