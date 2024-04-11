Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Звёздные врата»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом»

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024

Режиссер Анна Курбатова приступила в Санкт-Петербурге к съемкам новогодней семейной комедии «Собачье дело» с Глюкозой, Антоном Богдановым, Константином Крюковым, Дмитрием Хрусталевым и Полиной Айнутдиновой в главных ролях. За производство фильма отвечает студия «Смарт Фильм» совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром Start, уточняет пресс-служба платформы.

Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом»
фото: пресс-служба видеосервиса Start


«Для нас это не первый опыт работы с животными в кадре. Это всегда сложная и кропотливая работа! И очень важно, что наши замечательные актеры решились на такой эксперимент и всячески мне помогают», — рассказала о работе с собаками Анна Курбатова.

По сюжету в канун Нового года семья Колечкиных оказывается в эпицентре невероятных событий: любимица одиннадцатилетней Луши (Айнутдинова), собака Кристи, нечаянно съедает спрятанное в хот-доге кольцо царицы Нефертити. А бывший ухажер Лушиной мамы Алины (Глюкoзa), бизнесмен Амиантов (Крюков), вновь пытается закрутить с ней роман. И когда все семейство оказывается на карнавале в особняке Амиантова, грабители проникают в дом Колечкиных, чтобы похитить Кристи и извлечь древний артефакт. Разобраться со всеми этими неслучайными совпадениями, спасти любимую собаку и вывести богатого соперника на чистую воду предстоит главе семейства Борису Колечкину (Богданов) вместе с Лушей и дворнягой по кличке Карузо.

Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В одной из сцен фильма Константин Крюков органично вжился в образ Деда Мороза, а певица Глюкoзa примерила костюм Снегурочки. «Я очень обрадовалась, когда мне предложили роль в этом добром семейном кино! Мне понравился сценарий! И актерский состав! Перед нами стоят очень непростые задачи, но я уверена, что мы справимся. Мне нравится мой образ и героиня: красивая, целеустремленная, сильная и независимая. Костюм Снегурочки, хоть и не очень удобный... впрочем, нам всегда приходится или мерзнуть или страдать от жары — но это того стоит! В кадре все выглядит потрясающе! Думаю, что у нас получится очень красивый и веселый новогодний фильм», — делится впечатлениями актриса.

Сценарий для картины написали Александр Пронин и Борис Бердыев. Оператором выступает Сергей Чистяков, а художником-постановщиком — Полина Череда. Продюсерская команда состоит из режиссера, Люси Дадальян, Александра Николаева, Михаила Курбатова и Георгия Шабанова. Последнему «с детства нравились такие фильмы, как "Бетховен", в которых дети взаимодействуют с животными, где показана роль домашнего питомца в воспитании ребенка и в жизни семьи в целом. Это очень правильно, что мы с детства приучаем детей нести ответственность за братьев наших меньших. Всегда хотелось сделать такое кино, и вот теперь у нас есть "Собачье дело"».

Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Михаила Курбатова, для данного «творческого коллектива это не первый семейный фильм, но первая новогодняя история. Картина должна получиться доброй, веселой, в ней будет много приключений и сложных трюковых эпизодов. Мы планируем выйти в прокат к следующему Новому году — думаю, зритель с удовольствием посмотрит это красочное действие в кино в преддверии праздников».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   11.04.2024 - 14:31
Ах)) В один момент собачка стала бесценной)) Надо было всего дать собаке слабительное и немного подождать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра»
Владимир Яглыч и Глюк'оzа снимаются у Александра Галибина
Поиск по меткам
START
персоны
Полина АйнутдиноваБорис БердыевАнтон БогдановКонстантин КрюковМихаил КурбатовАнна КурбатоваАлександр Николаев (XII)Александр ПронинДмитрий ХрусталёвПолина ЧередаСергей Чистяков (II)Наталья Чистякова-ИоноваГеоргий Шабанов
фильмы
Бетховен

фотографии >>
Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом» фотографии
Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом» фотографии
Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом» фотографии
Глюкоза, Антон Богданов и Константин Крюков займутся «Собачьим делом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Звёздные врата»

Скорбим

Андрей Клыков
9 апреля ушёл из жизни артист цирка Андрей Клыков.
Евгений Кунгуров
8 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Кунгуров.

День рождения >>

Ирина Безрукова
Валерий Гаркалин
Ирина Замотина
Александр Кахун
Сергей Кошонин
Валентинас Масальскис
Иван Моховиков
Виталий Сазонов
Мария Тарасова (II)
Винсент Галло
Келли Гарнер
Анри Гарсен
Луиза Лэссер
Джонни Месснер
Ханна Слешиньская
Триша Хелфер
все родившиеся 11 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?