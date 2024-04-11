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Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53»

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024

Все серии криминального ретро-детектива Сергея Коротаева «Горький 53» с Андреем Фроловым, Алексеем Барабашем и Екатериной Климовой в главных ролях выйдут 23 апреля на Иви и 6 мая на НТВ. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, над сериалом вместе с вышеназванными платформой и телеканалом работала кинокомпания ТРОМЕДИА.



По словам Андрея Фролова, «история, рассказанная в сериале, очень интересная и захватывающая. Мой герой Иван Астафьев — бывший командир разведвзвода, который по окончании войны остается служить в Германии. Спасая девушку, он убивает двух негодяев и попадает за решетку. В 1953 году после смерти Сталина к власти приходит Берия и объявляет масштабную амнистию, под которую попадает и Иван. Он выходит на свободу и возвращается в свой родной Нижний Новгород, который тогда назывался Горький. Город Горький изначально планировали снимать в Нижнем Новгороде, но когда создатели сериала туда приехали, то передумали, потому что он весь застроен современными зданиями, увешан знаками и афишами, при монтаже пришлось бы много стирать. Поэтому основной локацией для съемок натурных сцен была выбрана Кострома. Также мы снимали в Москве и Подмосковье».

Действие разворачивается в 1953 году. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.

Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«В этом проекте я захотел создать героя, который не сидит на месте, а каждую минуту своего времени занят чем-то полезным или важным для себя. Шведов — человек-действие, будь то физическое или умственное движение в каждую минуту существования в кадре. Также на съёмках получилось вспомнить навык езды на мотоцикле. От этого процесса я получал особые эмоции. Работать с моими старыми друзьями было одно удовольствие! Мы весело шутили на площадке, придумывали решения многих сцен совместно. И Андрей Фролов, и Катя Климова не только в жизни, но и на съемочной площадке очень теплые и открытые люди, сниматься с ними было легко и интересно. С Сережей Коротаевым мы тоже давно знакомы и работали вместе. Я очень ценю его особый вкус и желание делать всё максимально качественно и подробно. Сергей уже состоялся как режиссер, но я уверен, что он ещё сделает немало сильных и интересных картин, таких как наш "Горький 53"», — рассказал Алексей Барабаш.

В сериале также снялись Катерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Анатолий Журавлев, Александр Семчев, Максим Коновалов и Любовь Константинова.

Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Екатерине Климовой «очень понравилось, что эта история про любовь. Всегда хочется хотя бы в кино верить, что за любовь стоит бороться, что она действительно спасет мир. И моя героиня из "Горький 53" в этом смысле мне очень импонирует. Она собрала в себе образы, которые были прописаны в классике, в том числе русской, Пушкиным, Толстым. И мы со своим старанием попытались раскрыть эту героиню и донести эту историю до зрителя, да еще и в той эпохе, которая сама по себе уникальна, интересна и очень выразительна визуально. И действительно происходили такие страшные события в нашей стране, о которых стоит говорить, о которых стоит вспоминать, о которых стоит снимать кино».

Автором сценария выступил Сергей Иванов. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн, Роман Елистратов и Олег Бланк, а креативными продюсерами — Инна Оркина-Сексте и Александра Макарьева.

Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Я очень люблю сниматься в исторических проектах, погружаться в другую эпоху. И быть девушкой, музой, союзницей харизматичного героя — это всегда любопытно и интересно, с яркими эмоциями и бодрящей энергией», — говорит Катерина Шпица. А Александр Балуев отмечает, что «в этой истории есть драматургия, есть конфликт, характер, здесь есть что играть. Мой герой жесток и небезосновательно — он остался совершенно один. Это и стало поводом для мести. Я не делю жизнь на черное и белое и никому не советую, но, наверное, лично я на месте Харитона не стал бы организовывать банды».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   11.04.2024 - 14:27
Печально осознавать, что такие актеры как Балуев вынуждены сниматься на НТВ. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53» фотографии
Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53» фотографии
Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53» фотографии
Андрей Фролов, Алексей Барабаш и Екатерина Климова посетят весной «Горький 53» фотографии
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