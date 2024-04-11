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В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова и «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024
В основной конкурс 77-го Каннского международного кинофестиваля включены две работы, над которыми работали российские кинематографисты. Это биографическая лента Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» об Эдуарде Лимонове и романтическое драмеди Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Конкурсная программа опубликована на сайте смотра.

В основной конкурс включено еще 17 работ, включая картины «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Саваны» Дэвида Кроненберга, «О, Канада» Пола Шредера и «Парфенопа» Паоло Соррентино. С ними будут соперничать «Ученик» Али Аббаси, «Мотель Дестино» Карима Айнуза, «Птица» Андреа Арнольд, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Большой тур» Мигела Гомеша, «Мой Мачелло» Кристофа Оноре, «Пойманный волнами» Цзя Чжанкэ, «Разбитые сердца» Жиля Лелуша, «Девушка с иголкой» Магнуса фон Хорна, «Субстанция» Корали Фаржеа, «Все, что мы представляем светом» Паяла Кападиа и «Неограненный алмаз» Агаты Ридингер.

В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова и «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном
фото: кадр из фильма «Саваны»

В программу «Особый взгляд» вошло 15 фильмов: «Кто позволил собаке кусаться» Летиции Дош, «Сентябрь говорит» Арианы Лабед, «Нора» Тауфика Альзаиди, «Бесстыдники» Константина Божанова, «Королевство» Жюльена Колонны, «Черт возьми!» Луиз Курвуазье, «Черная собака» Гуань Ху, «Деревня рядом с раем» Мо Хараве, «История Сулеймана» Бориса Ложкина, «Проклятые» Роберто Минервини, «Как стать морской птицей» Рунгано Ниони, «Мое солнышко» Хироси Окуямы, «Сантош» Сандхьи Сури, «Вьет и Нам» Минь Куй Чыонг и «Арманд» Хальвдана Ульмана Тенделя.

Вне конкурса состоятся показы фильмов «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера, «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера, «Слухи» Галена Джонсона, Эвана Джонсона и Гая Мэддина, «Это не я» Лео Каракса, «Нить» Даниэля Отея и «У нее нет имени» Питера Чана. Фестиваль откроется 14 мая новой работой Квентина Дюпье «Второй акт» и завершится 25 мая.
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