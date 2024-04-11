В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова и «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном

В основной конкурс 77-го Каннского международного кинофестиваля включены две работы, над которыми работали российские кинематографисты. Это биографическая лента Кирилла Серебренникова
«Лимонов, баллада об Эдичке
» об Эдуарде Лимонове и романтическое драмеди Шона Бэйкера
«Анора
», в котором сыграли Юра Борисов
и Марк Эйдельштейн
. Конкурсная программа опубликована на сайте
смотра.
В основной конкурс включено еще 17 работ, включая картины «Виды доброты
» Йоргоса Лантимоса
, «Мегалополис
» Фрэнсиса Форда Копполы
, «Саваны
» Дэвида Кроненберга
, «О, Канада
» Пола Шредера
и «Парфенопа» Паоло Соррентино
. С ними будут соперничать «Ученик» Али Аббаси
, «Мотель Дестино» Карима Айнуза
, «Птица» Андреа Арнольд
, «Эмилия Перес» Жака Одиара
, «Большой тур» Мигела Гомеша
, «Мой Мачелло» Кристофа Оноре
, «Пойманный волнами» Цзя Чжанкэ
, «Разбитые сердца» Жиля Лелуша
, «Девушка с иголкой» Магнуса фон Хорна
, «Субстанция» Корали Фаржеа, «Все, что мы представляем светом» Паяла Кападиа и «Неограненный алмаз» Агаты Ридингер.
фото: кадр из фильма «Саваны»
В программу «Особый взгляд» вошло 15 фильмов: «Кто позволил собаке кусаться» Летиции Дош
, «Сентябрь говорит» Арианы Лабед
, «Нора» Тауфика Альзаиди, «Бесстыдники» Константина Божанова, «Королевство» Жюльена Колонны, «Черт возьми!» Луиз Курвуазье, «Черная собака» Гуань Ху, «Деревня рядом с раем» Мо Хараве, «История Сулеймана» Бориса Ложкина, «Проклятые» Роберто Минервини, «Как стать морской птицей» Рунгано Ниони, «Мое солнышко» Хироси Окуямы, «Сантош» Сандхьи Сури, «Вьет и Нам» Минь Куй Чыонг и «Арманд» Хальвдана Ульмана Тенделя.
Вне конкурса состоятся показы фильмов «Фуриоса: Хроники Безумного Макса
» Джорджа Миллера
, «Горизонты: Часть 1
» Кевина Костнера
, «Слухи» Галена Джонсона, Эвана Джонсона и Гая Мэддина
, «Это не я» Лео Каракса
, «Нить» Даниэля Отея
и «У нее нет имени» Питера Чана. Фестиваль откроется 14 мая новой работой Квентина Дюпье
«Второй акт» и завершится 25 мая.
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