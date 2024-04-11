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Музей «Гараж» покажет «Иччи» Константина Данилова и «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024
В апреле Garage Screen проведет серию показов якутского кино, приуроченных к выходу книги Владимира Кочаряна «Якутское кино. Путь самоопределения», которая издана в рамках программы Гараж.txt. Об этом сообщает пресс-служба Музея «Гараж».

«Замыкание»
фото: пресс-служба Музея «Гараж»

Яркая кинематографическая школа, сложившаяся в республике Саха, отличается уникальным киноязыком, ясным и метафоричным одновременно, и широким разнообразием жанров. Ее появление изменило ландшафт отечественного кино, обозначив на нем наследие и современные траектории движения культуры
Якутии. Значимыми факторами саморепрезентации Саха авторов является то, что большинство рабо снято на национальном языке и при участии локальной студии и местных кино-команд.

В программу включено пять картин. 19 апреля в 19:30 зрители смогут посмотреть «Летовье» Анатолия Васильева — знаковое произведение якутского кино 1990-х. 20 апреля в 16:00 будет показан «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова, а в 18:30 — метафорическая притча Эдуарда Новикова «Царь-птица», удостоенная награды Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ. 21 апреля в 16:00 ожидается демонстрация драмы Татьяны Эверстовой «Замыкание», а в 18:30 — хоррора Константина Данилова «Иччи» о встрече человека с потусторонним.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   11.04.2024 - 19:03
Даже интересно прикоснутся к совершенно другой национальности. Так мало знаю про якутов, образ жизни, интересы и прочее. читать далее>>
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персоны
Анатолий Васильев (V)Дмитрий ДавыдовКонстантин ДаниловЭдуард Новиков
фильмы
ЗамыканиеИччиКостёр на ветруЛетовьеЦарь-птица

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