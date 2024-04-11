Музей «Гараж» покажет «Иччи» Константина Данилова и «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова

В апреле Garage Screen проведет серию показов якутского кино, приуроченных к выходу книги Владимира Кочаряна «Якутское кино. Путь самоопределения», которая издана в рамках программы Гараж.txt. Об этом сообщает пресс-служба Музея «Гараж».
фото: пресс-служба Музея «Гараж»
Яркая кинематографическая школа, сложившаяся в республике Саха, отличается уникальным киноязыком, ясным и метафоричным одновременно, и широким разнообразием жанров. Ее появление изменило ландшафт отечественного кино, обозначив на нем наследие и современные траектории движения культуры
Якутии. Значимыми факторами саморепрезентации Саха авторов является то, что большинство рабо снято на национальном языке и при участии локальной студии и местных кино-команд.
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