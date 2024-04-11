Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент анимационного фантастического боевика «Марс Экспресс
» режиссёра Жереми Перена
(«Последний человек
»). В нём показана динамичная сцена погони.
2200 год, планета Марс. По заданию состоятельного клиента частный детектив Алин Руби и её напарник андроид Карлос Ривера выслеживают студентку-хакера. Героям придется столкнуться с мозговыми фермами, коррумпированными учеными и тайнами, угрожающими изменить облик вселенной.
«Планета Марс в фильме — утопия, о которой так мечтают Илон Маск, Джефф Безос и Рэй Курцвейл
, — рассказал режиссёр. — Ценой величайшей экологической жертвы эти мечтатели приглашают нас покинуть обреченную Землю, чтобы построить как можно дальше новый город по собственному образу и подобию: молодой, процветающий и свободный от обременительного ограничения под названием государство. Ноктис — это райский искусственный оазис в самом сердце пустынной планеты, враждебной жизни. Само существование этого чуда дает легитимность его создателям — мега корпорациям
».
Героев картины озвучили Леа Дрюкер
, Даниэль Лобе
, Матьё Амальрик
, Марта Келлер
, Себастьян Шасань
, Эммануэль Бонами
и другие.
«Марс Экспресс
», фильм-участник Каннского кинофестиваля-2023, выйдет в российский прокат 8 мая.
обсуждение >>