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Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс»

11 апреля
2024 год

Новости кино >>
11 апреля 2024
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент анимационного фантастического боевика «Марс Экспресс» режиссёра Жереми ПеренаПоследний человек»). В нём показана динамичная сцена погони.


2200 год, планета Марс. По заданию состоятельного клиента частный детектив Алин Руби и её напарник андроид Карлос Ривера выслеживают студентку-хакера. Героям придется столкнуться с мозговыми фермами, коррумпированными учеными и тайнами, угрожающими изменить облик вселенной.

«Планета Марс в фильме — утопия, о которой так мечтают Илон Маск, Джефф Безос и Рэй Курцвейл, — рассказал режиссёр. — Ценой величайшей экологической жертвы эти мечтатели приглашают нас покинуть обреченную Землю, чтобы построить как можно дальше новый город по собственному образу и подобию: молодой, процветающий и свободный от обременительного ограничения под названием государство. Ноктис — это райский искусственный оазис в самом сердце пустынной планеты, враждебной жизни. Само существование этого чуда дает легитимность его создателям — мега корпорациям».

Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс»

Героев картины озвучили Леа Дрюкер, Даниэль Лобе, Матьё Амальрик, Марта Келлер, Себастьян Шасань, Эммануэль Бонами и другие.

«Марс Экспресс», фильм-участник Каннского кинофестиваля-2023, выйдет в российский прокат 8 мая.
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Матьё АмальрикЭммануэль БонамиЛеа ДрюкерМарта КеллерДаниэль ЛобеЖереми ПеренСебастьян Шасань
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Марс Экспресс

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Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс» фотографии
Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс» фотографии
Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс» фотографии
Детектив и андроид ловят хакера в эксклюзивном отрывке из нуарного сай-фая «Марс Экспресс» фотографии
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