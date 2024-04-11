Вот это кино! Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева едут за любимой группой в трейлере фильма «Тур с Иванушками»

В сети появился трейлер музыкальной комедии «Тур с Иванушками
» режиссёра Марка Горобца
(«Блиндаж
»).
Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
Главные роли в картине исполнили Агата Муцениеце
, Анна Пескова
, Ольга Сухарева
, Роман Маякин
, Александрина Олексюк
, Роман Курцын
, Кирилл Андреев
, Андрей Григорьев-Аполлонов
, Кирилл Туриченко
, Анжелика Печка
, Полина Гухман
, Никита Абдулов
, Ирина Рудоминская
, Мирослава Смирнова
, Пётр Натаров
и другие.
«Мое детство прошло под хиты «Иванушек»
, — призналась Анна Пескова. — Я даже помню, как устраивала дискотеки для своих друзей под их музыку: ставила кассету в папин магнитофон, подключала его огромные полуметровые колонки, открывала настежь окна и балконную дверь, и включала на полную громкость свои любимые песни! Мы танцевали до тех пор, пока соседи не разгоняли нас. Поэтому на съёмках фильма «Тур с Иванушками» нас настигла самая настоящая ностальгия. Мы постоянно слушали их песни. Не только для создания нужной рабочей атмосферы, но и просто для хорошего настроения
».
В картине прозвучат более 15 хитов группы, среди которых композиции «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие.
«В фильме «Тур с Иванушками» я, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко сыграли камео, то есть самих себя
, — рассказал Андрей Григорьев-Аполлонов. — Съёмки сцен с нашим участием проходили в моём родном городе Сочи, от этого рабочий процесс был вдвойне приятным. И с погодой очень повезло! Отдельно хочется отметить съёмочную группу во главе с режиссёром Марком Горобцом! И актёрский состав порадовал! Было легко работать в кадре с девчонками – Анной Песковой, Агатой Муцениеце и Ольгой Сухаревой, которая, кстати, уже снималась в нашем клипе на песню «Я люблю». Приятным сюрпризом для нас стали съёмки эпизода с актрисой Татьяной Догилевой. С ней мы познакомились на открытии первого фестиваля «Кинотавр» в Сочи. В то время я работал в театре мод «Мини-Макси». Я рад, что о группе «Иванушки» и наших поклонницах сняли такую яркую, летнюю кинокомедию! С нетерпением ждём всех в кино!
».
В широкий прокат лента «Тур с Иванушками
» выйдет 20 июня.
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