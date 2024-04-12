Объявлены даты проведения 32-го фестиваля «Окно в Европу»

XXXII фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В настоящий момент стартовал прием заявок для участия в конкурсной программе, которая состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино и конкурс короткометражной анимации. Игровые короткометражки к рассмотрению не допускаются. Для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение. Заявки принимаются до 10 июня. Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте смотра и перейти по этой ссылке.
«Окно в Европу» проводится ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA).
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