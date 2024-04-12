Четвертый Московский Курдский Кинофестиваль пройдет в начале осени

Объявлены даты проведения Четвертого Московского Курдского Кинофестиваля
. Согласно пресс-службе смотра, он состоится в столице с 18 по 22 сентября. Для участия в конкурсе принимаются короткометражные и полнометражные игровые и документальные ленты. Подать заявку можно до 10 июня через FilmFreeway
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Помимо основных конкурсных программ, в рамках смотра также пройдут ретроспективы, внеконкурсные показы и будут представлены лучшие российские киноленты. Главным фестивальным призом является хрустальная стелла с золотым солнцем. Эта награда будет присуждена победителям в пяти категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный игровой фильм», «Лучший короткометражный документальный фильм» и «За вклад в курдский кинематограф». Президентом Международного Московского Курдского Кинофестиваля является Керем Гердензери, а директором — Инна Теджоева.
По словам Инны Теджоевой, «за три года фестиваль стал ожидаемым и любимым событием для многих. Особенно приятно, что не только курдская диаспора интересуется кинофестивалем - в прошлом году было очень много внимание со стороны киноиндустрии и обычных зрителей. И это, наверное, самый главный показатель того, что мы делаем важное и нужное дело. С момента создания фестиваля мы планировали знакомить зрителей не только с кино, но и в целом с богатой и разнообразной культурой курдов. В прошлом году нам удалось сделать выставку современного курдского искусства. И в этом году мы надеемся продолжать параллельные направления и, помимо кино и живописи, представить необыкновенную курдскую музыку, танцы, литературу и даже кухню».
В прошлом году фестиваль был посвящен Ирану и Восточному (Иранскому) Курдистану, а в этом — акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией.
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