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Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»

12 апреля
2024 год

Новости кино >>
12 апреля 2024
В канун Дня космонавтики в Москве начались съемки фантастического детектива Дмитрия Семенова под рабочим названием «Подростки в космосе» со Святославом Рогожаном, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Софьей Аржаных и Аскаром Ильясовым. За производство сериала, который пополнит линейку Wink Originals, отвечает Prospect Production при поддержке Института развития интернета по заказу «НМГ Студии», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По словам продюсеров Екатерины Матвиенко и Алексея Воробьева, «нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны, научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится».

События развернутся в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта и отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Когда я был маленький, я не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте», — поделился Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.

В сериале также заняты Николай Шрайбер, Валентин Анциферов, Александра Черкасова, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников и Дарья Акмалова.
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фильмы
Подростки в космосе

фотографии >>
Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе» фотографии
Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе» фотографии
Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе» фотографии
Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе» фотографии
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