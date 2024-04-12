Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»

По словам продюсеров Екатерины Матвиенко и Алексея Воробьева, «нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны, научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится».
События развернутся в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта и отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«Когда я был маленький, я не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте», — поделился Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.
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