Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин сыграют в «Космической собаке Лиде» Евгения Сангаджиева

анонс

Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»

Смотр состоится в столице с 18 по 22 сентября

Четвертый Московский Курдский Кинофестиваль пройдет в начале осени

12 апреля

Объявлены даты проведения 32-го фестиваля «Окно в Европу»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе смотра российского кино, который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа