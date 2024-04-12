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Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин сыграют в «Космической собаке Лиде» Евгения Сангаджиева

12 апреля
2024 год

Новости кино >>
12 апреля 2024
Евгений Сангаджиев снимет фантастическую комедию «Космическая собака Лида» для кинокомпании СТВ, в которой Евгений Ткачук воплотит сразу пять образов. В картине, представленной на питчинге проектов компаний-лидеров в Фонде кино, также сыграют Александра Бортич, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин.

Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин сыграют в «Космической собаке Лиде» Евгения Сангаджиева
фото: fond-kino.ru

Начинается история с собаки Лиды, которая несется на спутнике в черную дыру, где видит альтернативные миры. Затем Лида появляется в жизни 13-летнего мальчика. Игорь живет с мамой и отчимом, и практически не видит своего отца-космонавта. Однажды подросток решает сбежать из дома, и в ту же ночь собака вытаскивает из него 40-летнего Игоря из будущего, который рассказывает своей юной версии, что отец мальчика может погибнуть и нужно отправиться на Байконур, чтобы предотвратить смертельный полет.

При этом режиссер Евгений Сангаджиев подчеркнул, что когда мальчик испытывает потрясение, его взрослый образ меняется и появляется в совершенно ином виде. Пластическим гримом для разных образов Ткачука будет заниматься Петр Горшенин. Евгений Стычкин сыграет отчима мальчика, а имя актера, который воплотит роль отца, держится в секрете.

Съемки картины должны начаться в середине августа в Твери и Самаре, а для Байконура выбраны фактуры в Астрахани.
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