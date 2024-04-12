Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В новом «Буратино» Федор Бондарчук станет Карабасом Барабасом, а Рузиль Минекаев воплотит образ Арлекина

12 апреля
2024 год

Новости кино >>
12 апреля 2024
Студии VODOROD и ART PICTURES STUDIO на питчинге проектов компаний-лидеров в Фонде кино объявили звездный актерский состав сказки «Буратино», которая выйдет в прокат в 2025 году.

В новом «Буратино» Федор Бондарчук станет Карабасом Барабасом, а Рузиль Минекаев воплотит образ Арлекина
фото: fond-kino.ru

Это история всеми любимого героя Буратино, его папы Карло и их друзей, рассказанная с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино. В роли Папы Карло зрители увидят Александра Яценко. Артемона сыграет Марк Эйдельштейн, Мальвину – Анастасия Талызина, Пьеро – Степан Белозеров, а Арлекина – Рузиль Минекаев. Карабасом Барабасом в новом «Буратино» станет Федор Бондарчук. Кота Базилио сыграет Александр Петров, Лису Алису — Виктория Исакова. Сам Буратино будет куклой, сделанной при помощи компьютерной графики. Роль деревянного человечка исполнит Вита Корниенко.

Режиссером картины выступит Игорь Волошин. Оператором станет Максим Жуков. В фильме прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова, а за костюмы на проекте отвечает Надежда Васильева. Съемки картины должны стартовать во второй половине лета.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Odonata   12.04.2024 - 16:44
Оспаде, дожили, уже мальчика актера нормального подобрать на роль Буратино не могут, опять эта Корниенка блатная и бездарная читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Глеб Калюжный получил роль олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова в «Первом на Олимпе» Артема Михалкова
Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин сыграют в «Космической собаке Лиде» Евгения Сангаджиева
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
Павел Прилучный отыщет «Сокровище гномов»
Илья Маланин снимет фильм про Белку из космоса
«Буратино», «Бременские музыканты» и сиквел «Холопа» получат поддержку Фонда кино
Поиск по меткам
питчингФонд кино
персоны
Степан БелозёровФёдор БондарчукНадежда Васильева (II)Игорь ВолошинМаксим ЖуковВиктория ИсаковаВиталия КорниенкоРузиль МинекаевАлександр Петров (IV)Алексей РыбниковАнастасия ТалызинаМарк ЭйдельштейнАлександр Яценко
фильмы
Буратино

анонс

Скорбим

Андрей Клыков
9 апреля ушёл из жизни артист цирка Андрей Клыков.
Евгений Кунгуров
8 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Кунгуров.

День рождения >>

Пётр Алейников
Юрий Астафьев
Андрей Гайдулян
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Энди Гарсиа
Пауль Дальке
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Дженнифер Моррисон
Сирша Ронан
Марли Шелтон
все родившиеся 12 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Рай под ногами матерей
драма
Киргизия, 2024
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Отражение тьмы
мистика, триллер, эротика
Россия, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен