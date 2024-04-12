В новом «Буратино» Федор Бондарчук станет Карабасом Барабасом, а Рузиль Минекаев воплотит образ Арлекина

Студии VODOROD и ART PICTURES STUDIO на питчинге проектов компаний-лидеров в Фонде кино объявили звездный актерский состав сказки «Буратино
», которая выйдет в прокат в 2025 году.
фото: fond-kino.ru
Это история всеми любимого героя Буратино, его папы Карло и их друзей, рассказанная с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино. В роли Папы Карло зрители увидят Александра Яценко
. Артемона сыграет Марк Эйдельштейн
, Мальвину – Анастасия Талызина
, Пьеро – Степан Белозеров
, а Арлекина – Рузиль Минекаев
. Карабасом Барабасом в новом «Буратино» станет Федор Бондарчук
. Кота Базилио сыграет Александр Петров
, Лису Алису — Виктория Исакова
. Сам Буратино будет куклой, сделанной при помощи компьютерной графики. Роль деревянного человечка исполнит Вита Корниенко
.
Режиссером картины выступит Игорь Волошин
. Оператором станет Максим Жуков
. В фильме прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова
, а за костюмы на проекте отвечает Надежда Васильева
. Съемки картины должны стартовать во второй половине лета.
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