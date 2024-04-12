Александр Петров приручит «Горыныча»

В центре сюжета окажется лейтенант ВМФ Леха Колокольцев, который и подумать не мог, что управляемый им батискаф в российской акватории Балтийского моря похитит и унесет в былинную старину гигантское морское чудище. Леше придется подружиться с детенышем Горыныча и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов. Горыныча нарисуют с помощью компьютерной графики, причем финальный вариант держится в секрете, на питчинг был представлен примерный образец.
В режиссерском кресле – Дмитрий Хонин. Над костюмами работает Надежда Васильева. Съемки картины, которые должны стартовать летом, пройдут в Тобольске, а также в павильонах в Санкт-Петербурге.
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