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Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение»

12 апреля
2024 год

Новости кино >>
12 апреля 2024

Okko, продюсерский центр Originals Production и киностудия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского приступили к съемкам нового 12-серийного детективного триллера «Похищение», режиссером которого выступает Кирилл Плетнев. Главные роли в проекте играют Тимофей Трибунцев, Марина Васильева, Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов и другие, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев), один из лучших специалистов по розыску детей, распутывают дело о пропавшем 5-летнем внуке всемирно известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Ребенок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают буквально все члены семьи Кречетовых и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей. Чем больше Аглая распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций в семье Кречетовых, тем больше ей приходится жертвовать – своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. И даже поставить под удар своего, еще не родившегося ребенка.

«Что ждать от съемок? Интересного детектива с мощной психологической составляющей. А еще ―то, как Тимофей Трибунцев создает свой образ следователя, нового хрестоматийного персонажа, войдет в учебники по актерскому мастерству. Когда-то главными следователями из фильмов были всеми любимые Аниськин, Жеглов, а теперь новым героем для зрителя станет следователь Сева Косинский, созданный талантливым и ярким артистом Тимофеем Трибунцевым», — рассказывает Кирилл Плетнев.

Автором сценария выступила Ксения Кияшко, причем генеральный продюсер проекта Валерий Тодоровский заявил, что у нее получился один из лучших сценариев, которые он когда-либо держал в руках. Оператором проекта выступает Егор Кочубей. В сериале также играют Наталия Курдюбова, Дмитрий Ломакин, Василина Юсковец, Евгений Миллер, Егор Кенжаметов и другие
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Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение» фотографии
Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение» фотографии
Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение» фотографии
Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение» фотографии
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