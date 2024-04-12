Тимофей Трибунцев и Марина Васильева займутся розыском ребенка в сериале «Похищение»

Капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев), один из лучших специалистов по розыску детей, распутывают дело о пропавшем 5-летнем внуке всемирно известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Ребенок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают буквально все члены семьи Кречетовых и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей. Чем больше Аглая распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций в семье Кречетовых, тем больше ей приходится жертвовать – своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. И даже поставить под удар своего, еще не родившегося ребенка.
«Что ждать от съемок? Интересного детектива с мощной психологической составляющей. А еще ―то, как Тимофей Трибунцев создает свой образ следователя, нового хрестоматийного персонажа, войдет в учебники по актерскому мастерству. Когда-то главными следователями из фильмов были всеми любимые Аниськин, Жеглов, а теперь новым героем для зрителя станет следователь Сева Косинский, созданный талантливым и ярким артистом Тимофеем Трибунцевым», — рассказывает Кирилл Плетнев.
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