Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки

Подкаст об «Акире»

Слушать Подкаст об «Акире»

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение

Читать 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение