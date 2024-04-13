Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Инори Минасэ
травит коллегинь, Дэдпул
повторяет за Человеком-бензопилой
, а Нагое отдают должное классике 1980-х. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сериале
«Страна песков
» или чудном
«Псевдогареме
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
«Мальчик и птица
» продолжает покорять Восток: за пять дней аниме Хаяо Миядзаки
собрало с китайских зрителей $73 миллиона (больше
, чем на родине и где-либо), а на очереди — Индия, где сначала прокат не планировали. «Меч чужака
» Масахиро Андо
, недавно отремастированный для физических носителей в 4К, вернется в кинотеатры: правда, один раз, но жители и гости Токио смогут посетить спецпоказ с комментариями режиссера. Готовится к выходу на «бис» и «Звездное дитя
»: премьера второго сезона назначена на июль, а две июньские недели в японских кинотеатрах будут крутить 90-минутный пилот шоу, уже выходивший в прокат год назад. Создатель «Токийских мстителей
» Кэн Вакуи
анонсировал новую мангу «Желаемый Астро
» (Negai no Astro) — снова про преступников и сверхъестественные способности. Мрачный мини-сериал «Гримм
» от студии Wit
(«Пузырь
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
») еще не успел выйти на Netflix, а по нему уже заготовили мангу: ищите в приложении Magazine Pocket
издательства Kodansha
с 17 апреля. «Еще раз “иппон"!
» — история и девочках и дзюдо — медленно, но верно идет к финалу: до выкрика «мате» осталось ровно четыре главы. Бывшая начальная школа Тоёсато, с которой в «Кэйоне!
» срисовали старшую частную школу для девочек Сакурагаоки, вновь открыта для посетителей после продолжительных реставрационных работ. Наконец, Инори Минасэ
(Прушка из «Созданного в Бездне
», Тито
из «Девушек в последнем путешествии
») попала в большой скандал: жители X
(экс-твиттер) обвиняют сэйю в ведении твинк-аккаунта для травли других актрис озвучивания; Минасэ пока отмалчивается, а агентство всё отрицает и валит на происки хакеров.
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Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
БЕССМЕРТНАЯ КЛАССИКА
С 17 по 19 мая в японском кинотеатре Midland Square Cinema
, что в городе Нагоя префектуры Айти, пройдет кинофестиваль Domannaka Anime Film
. На нем покажут классические анимационные работы, выпущенные преимущественно в 1980-х. Режиссеры, сценаристы и другие легенды индустрии соберутся на мероприятии, чтобы пообщаться и обменяться мнениями с поклонниками.
Оригинальный рекламный постер
для ивента разработал иллюстратор, аниматор и режиссер Ёсикадзу Ясухико
. На афише изображены золотые сятихоко
с крыши древнего Замка Нагои, центральные башни, примыкающие к железнодорожной станции в Накамура-ку, и площадь Мидленд, где встречаются городские любители аниме. «Мы собрали лучшие анимационные фильмы, нарисованные вручную. Я хочу, чтобы даже спустя десятилетия зрители ощутили яростную энергию создателей, которая льется с экрана
», — делится генеральный продюсер фестиваля Ёсихидэ Кондо
.
Сценарист Кадзунори Ито
и дизайнер макетов Ютака Идзубути
будут присутствовать на показе «Полиции будущего: Восстания
», над которой работали, о первом большом проекте Gainax
«Королевские космические силы
» расскажут продюсер Сигэру Ватанабэ
и режиссер Хироюки Ямага
, аниматоры Итиро Итано
, Кадзухидэ Томонага
и Сано Хиротоси
обсудят со зрителями «Мобильного воина Гандама II: Солдатов скорби
», «Люпена III: Замка Калиостро
» и «Войны на Венере
» соответственно, сеанс «Акиры
» пройдет в компании звукорежиссера Сусуму Акэтагава
, «Макросса: Помнишь ли нашу любовь?
» — с режиссером Сёдзи Кавамори
, а на «Мобильном воине Гандаме
» можно будет застать вышеупомянутого постановщика Ёсикадзу Ясухико. Наконец, бывший президент студии Madhouse Масао Маруяма
вспомнит былое в свете «Хармангеддона
».
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Подкаст об «Акире»
ЛУЧШАЯ МАНГА ЯПОНИИ
Японское издательство Kodansha
объявило полный список соискателей на премию Manga Awards 2024
. В конкурсе участвую как новинки, так и произведения, которые уже были номинированы, но еще не побеждали. Лауреаты каждой категории определятся 14 мая.
Лучший сёнэн
«Благоухающий цветок расцветает с достоинством» Саки Миками
«Гатиакута» Кэй Ураны
«Провожающая в последний путь Фрирен
» Канэхито Ямады
и Цукасы Абэ
«Кресло-танк» Манабу Ясиро
«Цугаи загробного мира» Хирому Аракавы
Лучшее сёдзё
«Прекрасная вечерняя луна» Мики Ямамори
«Смотря на твое лицо» Руми Итинохэ
«Свадьба светлячков» Орэко Татибаны
«Любовь с кончиков пальцев
» Су Мориситы
.
Лучшая манга для взрослых
«Звездное дитя
» Аки Акасаки
и Мэнго Ёкояри
«Инцидент Дарвина» Сюна Умэдзавы
«Тикава: Что-то маленькое и милое
» Нагано
«Поваренная книга Итики - Нож и Бумага» Юки Исои
«Таро, тоскующий по дому» Ёсихиро Ямады
«Медалистка
» Икады Цурумы
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«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики
Аниме-бренд Azuki
(детище лос-анджелесской технологической компании Chiru Labs) и студия Dentsu
анонсировали мини-сериала «Вход в сад
» (Enter The Garden). Креативным продюсером антологии на три эпизода выступит Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ван-Пис: Красный
»). Первая часть под названием «Ожидающий
» (The Waiting Man) стартует 30 апреля на официальном сайте и YouTube-канале Azuki. Вместе с анонсом показали трейлер:
Душа скейтерши Хару требует независимости, но ей постоянно навязывают правила поведения. Однажды девушка встречает загадочного мужчину Ти-Кея, который сидит у вендингового автомата, не смотря на непогоду, и терпеливо кого-то ждет. Над созданием первого эпизода работали режиссер Дзюнъити Ямамото
(«Летнее время
», «Больше чем пара, меньше чем любовники
»), сценарист Таку Кисимото
(«Буттигири?!
», «Великий притворщик: Разблюто
») и дизайнерка персонажей Кину Нисимура
(«Король Гэйнер
»).
Хару заговорит голосом Акари Кито
(Мейбл Крейн
из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи
», Ева
из «Бёрди винг: История гольфисток
»), а Tи-Kей — Томокадзу Сугиты
(Морской Хигуарэ
из «Исюры
», Алистер Кроули
из «Фарса убитой нежити
»). Пока неизвестного персонажа также озвучит сэйю Дзюн Фукуяма
(Боксо
из сериала «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
», Юта Сано
из «Галактики по соседству
»).
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25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
РЕСТАВРАЦИЯ МЭЙДЗИ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Компания CHOCOLATE Inc.
(игровой фильм «Понедельники: Увидимся на этой неделе!
») объявила о производстве экспериментального аниме-проекта KILLTUBE
и выпустила пилотный ролик в стиле эдопанк, демонстрирующий токийские районы Сибуя и Синдзюку из альтернативной вселенной. В работе будет использована 3DCG-анимация, позволяющая воспроизвести яркие цвета и текстуры ксилографий эпохи Сёва. Лента выйдет в прокат весной 2026-го.
На протяжении четырех веков, вплоть до 2026 года, Япония остается под властью сёгуната Токугава. В условиях жесткой социальной иерархии люди могут изменить статус только с помощью теледуэлей, транслируемых на сервисе KILLTUBE. Устав от насмешек и притеснений, три люмпена присоединяются к платформе, чтобы разбогатеть, и случайно раскрывают правду о системе.
За проект на студии Dotou
отвечает режиссер Кадзуаки Курибаяси
(ассистент по веб-производству кинотрилогии «Истории ран
»). Это первый аниме-фильм компании, созданный в рамках инициативы «108 экспериментов», направленной на разработку новых способов «создания, реализации и монетизации произведений с упором на оригинальные истории
».
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«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае
ИГРА ДЛИТСЯ 90 МИНУТ, А В КОНЦЕ ПОБЕЖДАЮТ ЯПОНЦЫ
Студия 8bit
(«Радость подъема
», «Синдуальность: Нуар
») показала 30-секундный тизер «Эпизода с Наги
» (предыдущие можно посмотреть тут
и тут
). Релиз фильма состоится в кинотеатрах Японии 19 апреля, а музыкальная тема Stormy
jn Нисси и SKY-HI из джей-поп-группы AAA
выйдет в формате сингла за два дня до премьеры.
Спин-офф о гениальном футболисте также появится в североамериканском прокате усилиями Crunchyroll
. Помимо полнометражной «Синей тюрьмы», стриминг-сервис выкупил права на театральный показ «Решающей игры на свалке
» и «Святого королевства
», представляющих франшизы «Волейбол!!
» и «Повелитель
» соответственно.
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«Волейбол» — возможно, лучшее аниме о спорте
Бонус
: отсылка к «Человеку-бензопиле
» в первом выпуске нового «Дэдпула
» от Коди Зиглара
и Роже Антониу
.
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.
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