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Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

13 апреля
2024 год

Новости кино >>
13 апреля 2024
Инори Минасэ травит коллегинь, Дэдпул повторяет за Человеком-бензопилой, а Нагое отдают должное классике 1980-х. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сериале «Страна песков» или чудном «Псевдогареме»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Мальчик и птица» продолжает покорять Восток: за пять дней аниме Хаяо Миядзаки собрало с китайских зрителей $73 миллиона (больше, чем на родине и где-либо), а на очереди — Индия, где сначала прокат не планировали. «Меч чужака» Масахиро Андо, недавно отремастированный для физических носителей в 4К, вернется в кинотеатры: правда, один раз, но жители и гости Токио смогут посетить спецпоказ с комментариями режиссера. Готовится к выходу на «бис» и «Звездное дитя»: премьера второго сезона назначена на июль, а две июньские недели в японских кинотеатрах будут крутить 90-минутный пилот шоу, уже выходивший в прокат год назад. Создатель «Токийских мстителей» Кэн Вакуи анонсировал новую мангу «Желаемый Астро» (Negai no Astro) — снова про преступников и сверхъестественные способности. Мрачный мини-сериал «Гримм» от студии WitПузырь», «Виви: Песнь флюоритового глаза») еще не успел выйти на Netflix, а по нему уже заготовили мангу: ищите в приложении Magazine Pocket издательства Kodansha с 17 апреля. «Еще раз “иппон"!» — история и девочках и дзюдо — медленно, но верно идет к финалу: до выкрика «мате» осталось ровно четыре главы. Бывшая начальная школа Тоёсато, с которой в «Кэйоне!» срисовали старшую частную школу для девочек Сакурагаоки, вновь открыта для посетителей после продолжительных реставрационных работ. Наконец, Инори Минасэ (Прушка из «Созданного в Бездне», Тито из «Девушек в последнем путешествии») попала в большой скандал: жители X (экс-твиттер) обвиняют сэйю в ведении твинк-аккаунта для травли других актрис озвучивания; Минасэ пока отмалчивается, а агентство всё отрицает и валит на происки хакеров.

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
БЕССМЕРТНАЯ КЛАССИКА

С 17 по 19 мая в японском кинотеатре Midland Square Cinema, что в городе Нагоя префектуры Айти, пройдет кинофестиваль Domannaka Anime Film. На нем покажут классические анимационные работы, выпущенные преимущественно в 1980-х. Режиссеры, сценаристы и другие легенды индустрии соберутся на мероприятии, чтобы пообщаться и обменяться мнениями с поклонниками.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Оригинальный рекламный постер для ивента разработал иллюстратор, аниматор и режиссер Ёсикадзу Ясухико. На афише изображены золотые сятихоко с крыши древнего Замка Нагои, центральные башни, примыкающие к железнодорожной станции в Накамура-ку, и площадь Мидленд, где встречаются городские любители аниме. «Мы собрали лучшие анимационные фильмы, нарисованные вручную. Я хочу, чтобы даже спустя десятилетия зрители ощутили яростную энергию создателей, которая льется с экрана», — делится генеральный продюсер фестиваля Ёсихидэ Кондо.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Сценарист Кадзунори Ито и дизайнер макетов Ютака Идзубути будут присутствовать на показе «Полиции будущего: Восстания», над которой работали, о первом большом проекте Gainax «Королевские космические силы» расскажут продюсер Сигэру Ватанабэ и режиссер Хироюки Ямага, аниматоры Итиро Итано, Кадзухидэ Томонага и Сано Хиротоси обсудят со зрителями «Мобильного воина Гандама II: Солдатов скорби», «Люпена III: Замка Калиостро» и «Войны на Венере» соответственно, сеанс «Акиры» пройдет в компании звукорежиссера Сусуму Акэтагава, «Макросса: Помнишь ли нашу любовь?» — с режиссером Сёдзи Кавамори, а на «Мобильном воине Гандаме» можно будет застать вышеупомянутого постановщика Ёсикадзу Ясухико. Наконец, бывший президент студии Madhouse Масао Маруяма вспомнит былое в свете «Хармангеддона».

Слушать Подкаст об «Акире»
ЛУЧШАЯ МАНГА ЯПОНИИ

Японское издательство Kodansha объявило полный список соискателей на премию Manga Awards 2024. В конкурсе участвую как новинки, так и произведения, которые уже были номинированы, но еще не побеждали. Лауреаты каждой категории определятся 14 мая.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Лучший сёнэн

«Благоухающий цветок расцветает с достоинством» Саки Миками
«Гатиакута» Кэй Ураны
«Провожающая в последний путь Фрирен» Канэхито Ямады и Цукасы Абэ
«Кресло-танк» Манабу Ясиро
«Цугаи загробного мира» Хирому Аракавы

Лучшее сёдзё

«Прекрасная вечерняя луна» Мики Ямамори
«Смотря на твое лицо» Руми Итинохэ
«Свадьба светлячков» Орэко Татибаны
«Любовь с кончиков пальцев» Су Мориситы.

Лучшая манга для взрослых

«Звездное дитя» Аки Акасаки и Мэнго Ёкояри
«Инцидент Дарвина» Сюна Умэдзавы
«Тикава: Что-то маленькое и милое» Нагано
«Поваренная книга Итики - Нож и Бумага» Юки Исои
«Таро, тоскующий по дому» Ёсихиро Ямады
«Медалистка» Икады Цурумы

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики
Аниме-бренд Azuki (детище лос-анджелесской технологической компании Chiru Labs) и студия Dentsu анонсировали мини-сериала «Вход в сад» (Enter The Garden). Креативным продюсером антологии на три эпизода выступит Горо ТанигутиКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ван-Пис: Красный»). Первая часть под названием «Ожидающий» (The Waiting Man) стартует 30 апреля на официальном сайте и YouTube-канале Azuki. Вместе с анонсом показали трейлер:


Душа скейтерши Хару требует независимости, но ей постоянно навязывают правила поведения. Однажды девушка встречает загадочного мужчину Ти-Кея, который сидит у вендингового автомата, не смотря на непогоду, и терпеливо кого-то ждет. Над созданием первого эпизода работали режиссер Дзюнъити ЯмамотоЛетнее время», «Больше чем пара, меньше чем любовники»), сценарист Таку КисимотоБуттигири?!», «Великий притворщик: Разблюто») и дизайнерка персонажей Кину НисимураКороль Гэйнер»).

Хару заговорит голосом Акари Кито (Мейбл Крейн из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи», Ева из «Бёрди винг: История гольфисток»), а Tи-Kей — Томокадзу Сугиты (Морской Хигуарэ из «Исюры», Алистер Кроули из «Фарса убитой нежити»). Пока неизвестного персонажа также озвучит сэйю Дзюн Фукуяма (Боксо из сериала «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту», Юта Сано из «Галактики по соседству»).

Читать 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
РЕСТАВРАЦИЯ МЭЙДЗИ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Компания CHOCOLATE Inc. (игровой фильм «Понедельники: Увидимся на этой неделе!») объявила о производстве экспериментального аниме-проекта KILLTUBE и выпустила пилотный ролик в стиле эдопанк, демонстрирующий токийские районы Сибуя и Синдзюку из альтернативной вселенной. В работе будет использована 3DCG-анимация, позволяющая воспроизвести яркие цвета и текстуры ксилографий эпохи Сёва. Лента выйдет в прокат весной 2026-го.


На протяжении четырех веков, вплоть до 2026 года, Япония остается под властью сёгуната Токугава. В условиях жесткой социальной иерархии люди могут изменить статус только с помощью теледуэлей, транслируемых на сервисе KILLTUBE. Устав от насмешек и притеснений, три люмпена присоединяются к платформе, чтобы разбогатеть, и случайно раскрывают правду о системе.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

За проект на студии Dotou отвечает режиссер Кадзуаки Курибаяси (ассистент по веб-производству кинотрилогии «Истории ран»). Это первый аниме-фильм компании, созданный в рамках инициативы «108 экспериментов», направленной на разработку новых способов «создания, реализации и монетизации произведений с упором на оригинальные истории».

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ИГРА ДЛИТСЯ 90 МИНУТ, А В КОНЦЕ ПОБЕЖДАЮТ ЯПОНЦЫ

Студия 8bitРадость подъема», «Синдуальность: Нуар») показала 30-секундный тизер «Эпизода с Наги» (предыдущие можно посмотреть тут и тут). Релиз фильма состоится в кинотеатрах Японии 19 апреля, а музыкальная тема Stormy jn Нисси и SKY-HI из джей-поп-группы AAA выйдет в формате сингла за два дня до премьеры.


Спин-офф о гениальном футболисте также появится в североамериканском прокате усилиями Crunchyroll. Помимо полнометражной «Синей тюрьмы», стриминг-сервис выкупил права на театральный показ «Решающей игры на свалке» и «Святого королевства», представляющих франшизы «Волейбол!!» и «Повелитель» соответственно.

Читать «Волейбол» — возможно, лучшее аниме о спорте
Бонус: отсылка к «Человеку-бензопиле» в первом выпуске нового «Дэдпула» от Коди Зиглара и Роже Антониу.

Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать обстоятельное интервью с легендарным мастером хоррора Дзюндзи Ито или узнать подробнее об истории и хитах студии Madhouse..
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Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Эдопанк, восьмидесятые, супергопники и юани Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
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