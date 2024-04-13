Олег Фомин завершил съемки остросюжетного исторического сериала «Операция "Карпаты"», основанного на реальных событиях. Телевизионная премьера состоится на канале РЕН ТВ, а онлайн-премьера – на Wink.ru, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Сюжет сериала основан на реальных событиях: активная фаза борьбы с бандформированиями УПА в УССР продолжалась до 1956 года. И сотрудники МВД (а прежде – НКВД) активно работали по внедрению в эти банды все эти годы. Разрабатывая проект, мы решили отойти от жанра военно-исторического детектива, добавив в него свойственного боевикам экшна и украсив его любовной линией», – говорит продюсер сериала Тим Шевцов.
Действие восьмисерийной драмы начинается в 1949 году. После очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Операцию возглавляет полковник Давыдов (Фомин). Но подобраться к бандитам не так просто, поэтому действовать решают парадоксально. Из зоны, пообещав амнистию, вытаскивают вора-рецидивиста Чуму (Александр Лойе). Ему предстоит научить оперативника-лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) уголовному жаргону – иначе «блатной музыке» – и всем «прихватам», которыми владеет сам. Несмотря на то, что «блатной» и «служивый» – лютые враги, они все-таки вынуждены сотрудничать. А еще Чума должен свести Вороновского со своим учителем – авторитетным вором Копыто (Владимир Капустин), чтобы выйти через него на бандподпольем УПА. Оперативники рассчитывали Чуму – элемента уголовного и ненадежного – побыстрее вывести из игры и подменить на опытного оперативника Леснова (Алексей Шевченков), имеющего огромный опыт внедрения. Но Леснов гибнет от шальной пули, заменять его некогда да и некем, поэтому Вороновскому придется внедряться в банду вместе со своим «врагом», каждую минуту рискуя быть разоблаченным. Так Ворон и Чума отправляются в Карпаты для самого опасного в их жизни приключения. Их цель – предотвратить крупные теракты против представителей Советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
По словам Владимира Веревочкина, его «героем движет чувство справедливости. Но я для своего персонажа придумал дополнительную мотивацию, помимо необходимости решения задачи государственного масштаба. Ворон, конечно, положительный герой, но я его добавил ему неоднозначности, потому что ему во имя победы приходится совершать довольно неоднозначные поступки».
Съемки сериала начались в Пермском крае, площадками здесь стали мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», аэродром «Фролово», Каменный город, завод в селе Пашия, поселки Шумихинский и Кусье-Александровский. Затем съемки проходили в Касимове Рязанской области, Москве и Московской области.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Меня эта история захватила, когда я только начал читать сценарий, – признается Александр Лойе. – Потому что эта история прежде всего человеческая. А взаимоотношения людей всегда интересны – особенно в той ситуации, в которой оказываются наши герои. Мой герой Чума – персонаж неоднозначный. Его нельзя назвать идейным борцом, он преследует свои интересы – вернуться домой побыстрее. Тем не менее, во время испытаний, которые выпадают Чуме и Ворону, между ними завязывается некое подобие дружбы. Перед началом съемок я консультировался с "авторитетными людьми", которые этой темой владеют в совершенстве – и блатной феней, и картежным приемам. Всегда интересно играть персонажа, который имеет с тобой мало общего. Снимаясь в кино о войне, важно относиться к теме с уважением, думать, что бы сказали твои предки, посмотрев этот фильм».
«Съемкам сериала предшествовала долгая работа в архивах, – вспоминает продюсер сериала Ярослав Нуварьев. – Большую помощь нам оказали научные сотрудники из музея Росгвардии, которые подбирали для нас материал. Особый интерес для нас представляли не столько официальные донесения, сколько личные бумаги участников тех событий – их дневники, письма. Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории».
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