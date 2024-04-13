Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»

Глен Пауэлл-младший
получил главную роль в новой адаптации романа Стивена Кинга
«Бегущий человек
», уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло картины займет Эдгар Райт
, а продюсером выступит Саймон Кинберг
. За производство отвечает Paramount Pictures.
По сюжету киноверсии 1987 года с Арнольдом Шварценеггером
честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да еще публично обвинен в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.
обсуждение >>