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Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»

13 апреля
2024 год

Новости кино >>
13 апреля 2024
Глен Пауэлл-младший получил главную роль в новой адаптации романа Стивена Кинга «Бегущий человек», уверяет Deadline.

Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»
фото: deadline.com

Режиссерское кресло картины займет Эдгар Райт, а продюсером выступит Саймон Кинберг. За производство отвечает Paramount Pictures.

По сюжету киноверсии 1987 года с Арнольдом Шварценеггером честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да еще публично обвинен в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.
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