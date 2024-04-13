Марго Робби заинтересовалась «Монополией»

Марго Робби
после «Барби
» и сследом за недавно анонсированной адаптацией The Sims подобрала себе еще один проект, связанный с игровыми вселенными. По информации Variety
, актриса выступит продюсером киноэкранизации настольной игры «Монополия».
Пять лет назад Lionsgate и Hasbro пригласили Кевина Харта
на главную роль в давно разрабатываемую киноверсию популярной настолки. Режиссером мог стать Тим Стори
или Ридли Скотт
, а сценаристом видели Эндрю Никкола
. Однако с тех пор об адаптации подзабыли, пока Робби не решила спродюсировать фильм совместно с Томом Акерли и Джози Макнамарой из компании LuckyChap.
Экономическая стратегия «Монополия» появилась на свет в 1935 году. В настоящий момент права на настольную игру принадлежат компании Hasbro.
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