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Марго Робби заинтересовалась «Монополией»

13 апреля
2024 год

Новости кино >>
13 апреля 2024

Марго Робби после «Барби» и сследом за недавно анонсированной адаптацией The Sims подобрала себе еще один проект, связанный с игровыми вселенными. По информации Variety, актриса выступит продюсером киноэкранизации настольной игры «Монополия».

Марго Робби заинтересовалась «Монополией»
фото: thenewdaily.com

Пять лет назад Lionsgate и Hasbro пригласили Кевина Харта на главную роль в давно разрабатываемую киноверсию популярной настолки. Режиссером мог стать Тим Стори или Ридли Скотт, а сценаристом видели Эндрю Никкола. Однако с тех пор об адаптации подзабыли, пока Робби не решила спродюсировать фильм совместно с Томом Акерли и Джози Макнамарой из компании LuckyChap.

Экономическая стратегия «Монополия» появилась на свет в 1935 году. В настоящий момент права на настольную игру принадлежат компании Hasbro.
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№ 1
Yanina Sokolova   13.04.2024 - 16:30
А как же желание Марго сделать паузу в карьере. Не первая новость за последнее время о намерениях снять очередное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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