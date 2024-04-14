Настасья Самбурская возглавила спин-офф сериала «Макс и Гусь»

Настасья Самбурская играет главную роль в криминальной комедии Дениса Павлова «Либидо», сообщает пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино», приступившей к съемкам картины вместе с компанией «Ящер Пикчерс».
Зрителям поведают о наследнице криминального бизнеса Вике (Самбурская), который основала ее мать, жесткая и властная Маргарита Витальевна. Она владеет закрытым клубом-кабаре «Либидо», расположенным на территории старинной усадьбы вдали от города и любопытных глаз, среди клиентов которого вся городская элита Пензы. В какой-то момент будущее Вики становится неопределенным, так как ее мать заводит молодого любовника и делает его своим партнером. В борьбе за клуб Вика выходит на тропу войны, а помогает ей в этом московский криминальный авторитет Анальгин (Жижикин). Изображая заботу о Вике, он хочет сам отжать клуб, а также взять под контроль всю криминальную жизнь города.
На счету популярной киновселенной про жизнь безбашенных пензенских пацанов уже несколько сезонов сериала «Зема» и спин-оффы «Макс и Гусь» и «Тяни, Сундук». Кроме того, в этом году на большие экраны выйдет экшн-комедия «Кореша», рассказывающая историю Макса и Гуся в исполнении Кологривого и Владимира Карпука до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе.
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