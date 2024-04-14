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Закончились съемки «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком

14 апреля
2024 год

Новости кино >>
14 апреля 2024
Завершились съемки экранизации видеоигры Minecraft. Об этом свидетельствует Screen Rant со ссылкой на Джейсона Момоа, опубликовавшего фотографию со съемочной площадки в одной из социальных сетей.

Закончились съемки «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком
фото: gmanetwork.com

По словам актера, «"Майнкрафт" закончился. Передаю мои наилучше пожелания съемочной группе и актерскому составу. Невероятный опыт съемок в кино, поистине один из величайших моментов в моей жизни. Очень много смеха. Я люблю эту страну. Новая Зеландия, ты волшебная. Спасибо, что разрешили мне снимать здесь».

В адаптации также сыграли Дженнифер Кулидж, Джек Блэк, Эмма Майерс, Кейт Маккиннон, Джемейн Клемент, Дэниель Брукс и Себастьян Юджин Хансен. За постановку отвечает режиссер Джаред Хесс. Съемки прошли в Новой Зеландии, премьера намечена на 4 апреля 2025 года.

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«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
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