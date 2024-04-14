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Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

14 апреля
2024 год

Новости кино >>
14 апреля 2024
Объявлены имена актеров, получивших премию BAFTA Games Awards. Наджи Джетеру вручили награду за ключевой образ Майлза Моралеса в игре Marvel's Spider-Man 2, а Эндрю Уинкотта, подарившего свой голос Рафаилу в RPG Baldur's Gate 3, наградили за роль второго плана. Список остальных лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.


Фаворитом и триумфатором BAFTA, разумеется, стало детище Larian Studios и Свена Винке. Baldur's Gate 3 объявили игрой 2023 года по версии академиков и геймеров, а также отметили за музыку и повествование.

Среди других победителей, удостоенных двух статуэток, оказались Alan Wake II Сэма Лейка, Super Mario Bros. Wonder и Viewfinder. Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush, Dave the Diver, Venba и Tchia тоже не остались без призов.



BAFTA Games Awards проводится академией с 2004-го, в этом году это была юбилейная церемония награждения.
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