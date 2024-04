Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

Объявлены имена актеров, получивших премию BAFTA Games Awards.вручили награду за ключевой образ Майлза Моралеса в игре, а, подарившего свой голос Рафаилу в RPG, наградили за роль второго плана. Список остальных лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.Фаворитом и триумфатором BAFTA, разумеется, стало детище Larian Studios и Свена Винке. Baldur's Gate 3 объявили игрой 2023 года по версии академиков и геймеров, а также отметили за музыку и повествование.Среди других победителей, удостоенных двух статуэток, оказались Alan Wake II Сэма Лейка, Super Mario Bros. Wonder и Viewfinder. Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush, Dave the Diver, Venba и Tchia тоже не остались без призов.BAFTA Games Awards проводится академией с 2004-го, в этом году это была юбилейная церемония награждения.