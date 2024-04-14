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Шутки в сторону: «Очень страшному кино» грозит перезапуск

14 апреля
2024 год

Новости кино >>
14 апреля 2024
В Голливуде всерьез рассматривают перезапуск пародийной серии «Очень страшное кино». Об этом стало известно в рамках CinemaCon, уточняет THR.


Над будущей лентой работают студии Paramount и Miramax. Продюсером выступит Нил Мориц. Старт съемок запланирован на ближайшую осень.

Первый фильм с Анной Фэрис и Реджиной Холл, поставленный Киненом Айвори Уэйнсом, вышел в 2000 году. На счету пародии на известные хорроры и блокбастеры пять частей и около 900 млн долларов в мировом прокате. Серия завершилась в 2013-м.
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