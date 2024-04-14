Шутки в сторону: «Очень страшному кино» грозит перезапуск

В Голливуде всерьез рассматривают перезапуск пародийной серии «Очень страшное кино
». Об этом стало известно в рамках CinemaCon, уточняет THR
.
Над будущей лентой работают студии Paramount и Miramax. Продюсером выступит Нил Мориц
. Старт съемок запланирован на ближайшую осень.
Первый фильм с Анной Фэрис
и Реджиной Холл
, поставленный Киненом Айвори Уэйнсом
, вышел в 2000 году. На счету пародии на известные хорроры и блокбастеры пять частей и около 900 млн долларов в мировом прокате. Серия завершилась в 2013-м.
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