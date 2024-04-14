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Пол Беттани перевоплотится в Антонио Сальери

14 апреля
2024 год

Новости кино >>
14 апреля 2024
Полу Беттани досталась роль композитора Антонио Сальери в сериале «Амадей», который готовит канал Starz. Об этом сообщает Deadline.

Пол Беттани перевоплотится в Антонио Сальери
фото: comingsoon.it

Образ Вольфганга Амадея Моцарта воплотит Уилл Шарп. Сценарий для шоу напишет автор «Долга/стыда» Джо Бартон, а режиссерское кресло займет Джулиан Фарино.

Зрителям вновь расскажут об известных событиях, развернувшихся в Вене конца XVIII века: знакомстве молодого Моцарта со своей супругой Констанцией и вражде великого композитора с Сальери.

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Основой для исторической драмы послужит одноименная театральная пьеса Питера Шеффера, которую в 1984 году адаптировал Милош Форман. Главные роли в классической картине исполнили Том Халс и Фарид Мюррей Абрахам, впоследствии отмеченный «Оскаром» за роль Сальери.
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