Пол Беттани перевоплотится в Антонио Сальери

Полу Беттани
досталась роль композитора Антонио Сальери в сериале «Амадей
», который готовит канал Starz. Об этом сообщает Deadline
.
Образ Вольфганга Амадея Моцарта воплотит Уилл Шарп
. Сценарий для шоу напишет автор «Долга/стыда
» Джо Бартон, а режиссерское кресло займет Джулиан Фарино
.
Зрителям вновь расскажут об известных событиях, развернувшихся в Вене конца XVIII века: знакомстве молодого Моцарта со своей супругой Констанцией и вражде великого композитора с Сальери.
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Основой для исторической драмы послужит одноименная театральная пьеса Питера Шеффера, которую в 1984 году адаптировал Милош Форман
. Главные роли в классической картине исполнили Том Халс
и Фарид Мюррей Абрахам
, впоследствии отмеченный «Оскаром» за роль Сальери.
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