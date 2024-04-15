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«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша»

15 апреля
2024 год

Новости кино >>
15 апреля 2024
В сети появился первый тизер-трейлер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в роли современного Юрия Деточкина. В комедии также сыграли Анна Уколова, Сергей Лавыгин и Григорий Дудник. Проект производства компании «Место силы» и студия LOOKFILM выйдет в онлайн-кинотеатре KION.



Сериал переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами - он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.

«Я люблю говорить, что «Дядя Леша» — это самый душевный сериал года. В нем рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новы смыслы жизни. Дядя Леша — это современный герой, он взял на себя ответственность и решил восстановить справедливость, при этом, не предавая свои принципы. Как режиссер и один из авторов этого проекта, хочу напомнить людям что любовь, добро и человечность сильнее всего остального», — подчеркивает режиссер Дмитрий Невзоров.

«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Вдохновение для создания сериала «Дяди Леши» творческая группа искала в вечной советской классике — фильмах Эльдара Рязанова и Льва Кулиджанова; а линию, которая заключается в противостоянии дяди Леши и следователя Павлова, выстроили в духе популярных детективных сериалов.

Сериал «Дядя Леша» победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальная музыка».
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«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша» фотографии
«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша» фотографии
«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша» фотографии
«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша» фотографии
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