Сергей Минаев и Андрей Золотарев станут отборщиками фестиваля «Пилот» в этом году

В этом году отбирать проекты для основного конкурса фестиваля сериалов «Пилот» будут сценарист, продюсер, шоураннер Андрей Золотарев и писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев. Смотр представил новый подход к построению конкурсной программы — ежегодно отборщиками главного российского смотра сериалов будут профессионалы из индустрии, которые не только смотрят сериалы, но и сами их создают. Об этом сообщает пресс-служба «Пилота».
фото: соцсети фестиваля «Пилот»
VI российский фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново. «Я рад принять участие в таком концептуальном эксперименте. Мне кажется, очень правильно, когда люди из индустрии могут сформулировать высказывание на фестивале, опираясь на работы коллег. Для меня это уникальная возможность первым посмотреть все новые проекты, узнать, что планирует и куда движется сериальная индустрия сегодня. Новые тренды, новые смыслы, новые имена — это очень интересно!», — говорит Сергей Минаев.
Прием работ на участие в смотре уже открыт, подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте фестиваля. «Это довольно волнительно собрать программу фестиваля! Интересно будет посмотреть новые работы коллег, оценить художественную ценность контента и профессиональное исполнение всех цехов кинопроцесса, ведь как показывает практика и опыт — массовая аудитория ценит качественный продукт», — добавляет Андрей Золотарев.
Кроме того, в этом году второй раз пройдет Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета», в программе которого запланированы презентации онлайн-платформ, телеканалов, новейших исследований рынка, обсуждения ключевых тенденций в индустрии. В рамках форума впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, участники которой будут бороться за приз «Самый ожидаемый док». Аккредитация на VI фестиваль сериалов «Пилот» уже открыта.
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