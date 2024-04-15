Сергей Минаев и Андрей Золотарев станут отборщиками фестиваля «Пилот» в этом году

анонс

«Я граблю только очень плохих людей»: Тимофей Трибунцев играет современного Деточкина в тизер-трейлере сериала «Дядя Леша»

Посмотрим, как у студии Paramount получится спародировать кино эпохи политкорректности

14 апреля

Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

Первому вручили награду за ключевой образ Майлза Моралеса в игре Marvel's Spider-Man 2, а второго наградили за роль Рафаила в RPG Baldur's Gate 3