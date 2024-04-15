Один из сооснователей 1-2-3 Production Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора компании

Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production. Он планирует заняться развитием собственных проектов и направлений, сообщает пресс-служба компании.
фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения
Голомовзюк является одним из сооснователей 1-2-3 Production. Он возглавлял компанию с 2019 года. В «Газпром-Медиа Холдинге» проработал 13 лет, занимая различные ведущие должности на телеканалах ТНТ и ТВ-3. При нем 1-2-3 Production вошел в лидеры кинопроизводства, проекты компании получили ряд российских и международных наград на премиях и фестивалях. Также им была открыта дочерняя структура — студия компьютерной графики 1-2-3 VFX.
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