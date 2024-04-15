Один из сооснователей 1-2-3 Production Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора компании

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«Три кота и море приключений» взяли премию «Икар» как лучший полнометражный мультфильм

15 апреля

Сергей Минаев и Андрей Золотарев станут отборщиками фестиваля «Пилот» в этом году

Смотр пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново