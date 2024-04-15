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Один из сооснователей 1-2-3 Production Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора компании

15 апреля
2024 год

Новости кино >>
15 апреля 2024
Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production. Он планирует заняться развитием собственных проектов и направлений, сообщает пресс-служба компании.

Один из сооснователей 1-2-3 Production Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора компании
фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения

Голомовзюк является одним из сооснователей 1-2-3 Production. Он возглавлял компанию с 2019 года. В «Газпром-Медиа Холдинге» проработал 13 лет, занимая различные ведущие должности на телеканалах ТНТ и ТВ-3. При нем 1-2-3 Production вошел в лидеры кинопроизводства, проекты компании получили ряд российских и международных наград на премиях и фестивалях. Также им была открыта дочерняя структура — студия компьютерной графики 1-2-3 VFX.

Фильмография Ивана Голомовзюка включает сериалы «Мертвое озеро», «Гоголь», «Обычная женщина», «Эпидемия», «Аванпост», «Колл-центр» и другие.
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№ 1
Юля Наумова   15.04.2024 - 14:54
Скажем так, не мало заработал на должности, теперь можно собственную компанию открыть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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