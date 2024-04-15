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«Три кота и море приключений» взяли премию «Икар» как лучший полнометражный мультфильм

15 апреля
2024 год

Новости кино >>
15 апреля 2024
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов X Национальной анимационной премии «Икар». Мультфильм Дмитрия Высоцкого «Три кота и море приключений» получил награду в полнометражной категории, а лучшей короткометражной лентой была названа «Музыка летней ночи» режиссера Александра Васильева, сообщает ТАСС.

«Три кота и море приключений» взяли премию «Икар» как лучший полнометражный мультфильм
фото: ikaraward.ru

Кроме того, «Музыку летней ночи» отметили за сценарий, автором которого также стал Александр Васильев. Александра Баширова, чей голос можно услышать в том же мультфильме, наградили в актерской номинации. Лучшим эпизодом стали «Снежные цветы» из сериала «Умка» Анны Борисовой. Премию «Икар» за лучшую режиссуру вручили Максиму Куликову за мультфильм «Уважаемые пассажиры». Лучшим персонажем стал Волк, герой мультфильма «Волк думающий».

В категории «Стартап», отмечающей первый сезон мультсериала, наградили проект «Чистосердечные признания» (сериал «Зверский детектив», авторы разработки Анна Старобинец, Юлия Рудицкая, Александра Евсеева, Studio Metrafilms Moldova). Награды в номинации «Дело» удостоился Иван Ханжин за «Маленькие истории большого завода». Лучшими художниками жюри признало Ивана Костюрина и Николая Лихтенфельда, работавших над мультфильмом Tom Thumb. Награды как лучший концепт-художник удостоена Екатерина Бирюкова за сериал «Находкин», а лучшим аниматором стала Анастасия Лисовец за мультфильм «Галочка». Лучшим композитором стал Марк Скворцов, создавший музыку к мультфильму «Не включайте свет». «Икар» за лучшую работу звукорежиссера вручили Артему Фадееву («Омичка», «Хармс»).

В почетной номинации «Мастер» за вклад в искусство мультипликации приз вручили художнику-постановщику Игорю Макарову. В номинации «Продюсер» награду присудили директору Открытого российского фестиваля анимационного кино Александру Герасимову — «за вклад в российскую авторскую анимацию, образование и фестивальное движение».
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Александр БашировАнна Борисова (IV)Дмитрий Высоцкий (II)Александр ГерасимовАлександра ЕвсееваИгорь МакаровАнна СтаробинецАртём Фадеев (II)
фильмы
Зверский детективМузыка летней ночиТри кота и море приключенийУмка

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«Три кота и море приключений» взяли премию «Икар» как лучший полнометражный мультфильм фотографии
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