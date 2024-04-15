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Заблудившиеся девушки попадают в жуткую хижину в лесу в отрывке из фильма «Город тайн: Исчезнувшая»

15 апреля
2024 год

Новости кино >>
15 апреля 2024

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая» режиссера Роберта Коннолли. В ролике девушки, заблудившиеся в лесу, попадают в жуткую хижину, где находят чьи-то кости.



В основу фильма лег новый бестселлер Джейн Харпер «Силы природы». По сюжету пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

Заблудившиеся девушки попадают в жуткую хижину в лесу в отрывке из фильма «Город тайн: Исчезнувшая»
фото: компания «Экспонента Фильм»

Главные роли в фильме сыграли Эрик Бана, Жаклин МакКензи, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, СиСи Стрингер, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург и другие. В российский прокат картину «Город тайн: Исчезнувшая» компания «Экспонента Фильм» выпустит 25 апреля.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   15.04.2024 - 18:56
серьезный триллер. есть загадка. в таком кино хочется увидеть логическую концовку, желательно новую, а не как в большинстве случаев снимают. читать далее>>
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Эрик БанаРоберт КонноллиЖаклин МакКензиРобин МакЛивиРичард РоксбургСиСи СтрингерДжереми Линдсей ТейлорАнна ТорвДеборра-Ли Фернесс
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Город тайн: Исчезнувшая

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