Заблудившиеся девушки попадают в жуткую хижину в лесу в отрывке из фильма «Город тайн: Исчезнувшая»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая» режиссера Роберта Коннолли. В ролике девушки, заблудившиеся в лесу, попадают в жуткую хижину, где находят чьи-то кости.
В основу фильма лег новый бестселлер Джейн Харпер «Силы природы». По сюжету пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
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