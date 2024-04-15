Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3

анонс

Заблудившиеся девушки попадают в жуткую хижину в лесу в отрывке из фильма «Город тайн: Исчезнувшая»

«Три кота и море приключений» взяли премию «Икар» как лучший полнометражный мультфильм

Он планирует заняться развитием собственных проектов и направлений

Один из сооснователей 1-2-3 Production Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора компании

15 апреля

Сергей Минаев и Андрей Золотарев станут отборщиками фестиваля «Пилот» в этом году

Смотр пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново