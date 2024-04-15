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Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3

15 апреля
2024 год

Новости кино >>
15 апреля 2024
На ТВ-3 состоится всероссийская премьера пятого сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот». Главные герои выполнят новую миссию 30 апреля и 1 мая, уточняет пресс-служба телеканала.

Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Леди Баг – застенчивая школьница Маринетт Дюпен-Чен из семьи парижского пекаря, которая по воле случая обретает амулет с супервозможностями. В паре с оказавшимся в похожей ситуации одноклассником Адрианом-Супер-Котом они спасают парижан и друг друга от катаклизмов, которые насылает на город и его жителей злодей Монарх. В новом сезоне Монарх оказался буквально на волосок от того, чтобы обрести власть над всем городом, обманным путем украв у Леди Баг — хранительницы талисманов — большую их часть. Злодею не хватает только амулетов самой Леди Баг и Супер-Кота, но у него есть коварный план, как их заполучить. У Леди Баг и Супер-Кота появится серьезная миссия. Им необходимо вернуть все талисманы супергероев и не потерять свои. Выполняя сложную задачу, они отправятся в путешествие во времени, встретят новых героев, в том числе и фальшивую Леди Баг, а также попробуют обмануть Монарха и не дать ему реализовать свой злодейский план. Как всегда, героям будут помогать их верные друзья.

«Леди Баг и Супер-кот» уже много лет покоряет онлайн и телезрителей более чем в 150 странах мира. Летом 2023 года шоу обрело полнометражное продолжение «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», признанное одним из самых дорогих в истории французского кино.
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№ 1
Angelika77   15.04.2024 - 18:42
Ничего себе мультик по бюджетам как самые топовые фильмы. Стоит найти время..Вот думаю.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Леди Баг и Супер-КотЛеди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

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Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3 фотографии
Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3 фотографии
Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3 фотографии
Всероссийская премьера нового сезона мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» состоится на ТВ-3 фотографии
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