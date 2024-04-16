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Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!)

16 апреля
2024 год

Новости кино >>
16 апреля 2024
Стало известно, что к работе над игровым фильмом «Ванпанчмен» присоединились Дэн Хармон, один из создателей культового сериала «Рик и Морти», и сценаристка Хезер Энн Кэмпбелл, также работавшая над шоу. Как и одноименное аниме, фильм будет основан на манге ONE и Юсукэ Мураты.

Дэн Хармон и Хезер Энн Кэмпбелл на съемках подкаста Harmontown

В 2020-м студия Sony Pictures взялась за полнометражный фильм о сильнейшем супергерое Земли и объявила, что сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, ответственные за «Венома» и «Джуманджи: Новый уровень». Теперь же, четыре года спустя, их заменит дуэт Хармон-Кэмпбэлл. Режиссер Джастин ЛинПоединок», половина всех «Форсажей») и продюсер Ави АрадЖелезный человек», «Морбиус», «Человек-паук: Паутина вселенных») пока сидят в креслах ровно.

Читать «Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды
Проект находится в стадии глубинной подготовки: дата выхода, сюжет и актерский состав окутаны тайной, поэтому вопрос о приближенности фильма к оригинальной манге остается открытым. Как обычно, есть риск, что слухи окажутся интереснее реальности: очень жаль, что постановщицей фильма не стала оскароносная Хлоя Чжао, как сулили инсайдеры, да и на Вина Дизеля или Дуэйна Джонсона в главной роли, как давно предлагают мемоделы, вряд ли стоит рассчитывать.

Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!)

Тем временем анимационный «Ванпанчмен» тоже не дремлет и скоро порадует фанатов долгожданным третьим сезоном. За сценарий по-прежнему отвечает Томохиро СудзукиПровожающая в последний путь Фрирен», «Рыцари Зодиака: Легенда о святилище»), а производство ведется на студии J.C.StaffПуть домохозяина», «Жертвенная принцесса и владыка зверей»). Подробностей пока мало, но есть динамичный коротенький ролик (смотрим тут с русскими субтитрами). Сайтаму вновь озвучит Макото Фурукава (Нагарэ Дзябасири из «Буттигири?!», Кэнъитиро Рюдзаки из «Предсмертного списка зомби»), а антагониста ГароХикару Мидорикава (Сэйран Си из «Повести о стране цветных облаков», Меджед из «Египетских богов»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать подробнее об истории и хитах студии Madhouse, делавшей первый сезон «Ванпанчмена».
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Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!) фотографии
Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!) фотографии
Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!) фотографии
Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!) фотографии
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