Лысый из Ассоциации героев: фильм по «Ванпанчмену» нашел не только режиссера, но и сценаристов (и каких!)

Стало известно, что к работе над игровым фильмом «Ванпанчмен
» присоединились Дэн Хармон
, один из создателей культового сериала «Рик и Морти
», и сценаристка Хезер Энн Кэмпбелл
, также работавшая над шоу
. Как и одноименное аниме
, фильм будет основан на манге ONE
и Юсукэ Мураты
.
В 2020-м студия Sony Pictures
взялась за полнометражный фильм о сильнейшем супергерое Земли и объявила, что сценарий напишут Скотт Розенберг
и Джефф Пинкнер
, ответственные за «Венома
» и «Джуманджи: Новый уровень
». Теперь же, четыре года спустя, их заменит дуэт Хармон-Кэмпбэлл. Режиссер Джастин Лин
(«Поединок
», половина всех «Форсажей
») и продюсер Ави Арад
(«Железный человек
», «Морбиус
», «Человек-паук: Паутина вселенных
») пока сидят в креслах ровно.
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Проект находится в стадии глубинной подготовки: дата выхода, сюжет и актерский состав окутаны тайной, поэтому вопрос о приближенности фильма к оригинальной манге остается открытым. Как обычно, есть риск, что слухи окажутся интереснее реальности: очень жаль, что постановщицей фильма не стала оскароносная Хлоя Чжао
, как сулили инсайдеры
, да и на Вина Дизеля
или Дуэйна Джонсона
в главной роли, как давно предлагают
мемоделы, вряд ли стоит рассчитывать.
Тем временем анимационный «Ванпанчмен
» тоже не дремлет и скоро порадует фанатов долгожданным третьим сезоном. За сценарий по-прежнему отвечает Томохиро Судзуки
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Рыцари Зодиака: Легенда о святилище
»), а производство ведется на студии J.C.Staff
(«Путь домохозяина
», «Жертвенная принцесса и владыка зверей
»). Подробностей пока мало, но есть динамичный коротенький ролик (смотрим тут
с русскими субтитрами). Сайтаму
вновь озвучит Макото Фурукава
(Нагарэ Дзябасири
из «Буттигири?!
», Кэнъитиро Рюдзаки
из «Предсмертного списка зомби
»), а антагониста Гаро
— Хикару Мидорикава
(Сэйран Си
из «Повести о стране цветных облаков
», Меджед
из «Египетских богов
»).
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.
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