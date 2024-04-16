Телепремьера «Ангелов района» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 22 апреля

В центре сюжета — семья Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Анна Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил (Александр Робак) – врач в поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семья решает житейские и бытовые вопросы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Алена переживает кризис среднего возраста и вдобавок вступает в конфликт с могущественным чиновником из местной Префектуры. Доктор Шаталов, тоже переживающий кризис среднего возраста, ревнует жену к их общему бывшему однокласснику Маканину (Анатолий Кот). Артем приводит в дом девушку, которую Алена терпеть не может. А тут еще неожиданно в их когда-то коммунальную квартиру, давно ставшую отдельной для семьи Шаталовых, после двадцатилетнего отсутствия приезжает их бывший сосед Иван Перевозкин (Федор Лавров) и требует вернуть свою законную комнату, которая все эти годы стояла запертой.
«В сценарии меня зацепила семейная история. Это и история выросших детей и их родителей, которые считают, что больше знают и больше понимают, что нужно ребенку, но на самом деле давно уже пора опустить свое чадо, чтобы оно само решало, что хорошо, что плохо. И история о людях, которые загоняют себя на работе, а нужно просто остановиться, успокоиться и увидеть мир вокруг себя. И история о "всезнайках", которые хотят, чтобы всем было хорошо, и уверены, что только они знают, как это сделать правильно, но при этом идут вразрез с интересами родных. Каждый зритель увидит тут что-то свое, возможно, не то, что вкладывали мы. Но ни в коем случае никакого морализаторства: всю эту историю мы старались рассказать с юмором, простым, ироничным языком», — рассказывает режиссер Эдуард Парри.
Съемки почти всего сериала происходили в Нижнем Новгороде, за исключением нескольких интерьерных сцен, которые были сняты в Москве в декорациях. «Ангелы района» – это совместный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Иви.
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