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«Слово пацана» и «Секс. До и после» стали победителями V Национальной премии веб-контента

16 апреля
2024 год

Новости кино >>
16 апреля 2024

В Цифровом деловом пространстве 15 апреля состоялась V Национальная премия в области веб-контента. Призы вручались по итогам голосования ведущих представителей онлайн-кинотеатров, тв-каналов и медиаресурсов. Лучшими интернет-сериалами были признаны «Секс. До и после» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», лучшим продюсером онлайн-проекта стал Федор Бондарчук, режиссером — Жора Крыжовников, а медиаменеджером — Игорь Мишин (KION). Полный список победителей доступен на сайте премии.

«Слово пацана» и «Секс. До и после» стали победителями V Национальной премии веб-контента
фото: пресс-служба V Национальной премии веб-контента

Премия вручается с 2018 года и отмечает самые яркие и оригинальные проекты российского интернета. В этом году впервые были отмечены проекты, созданные при участии Искусственного интеллекта. Так, победителем в номинации «Аудиовизуальный контент, созданный с участием ИИ» стала рекламная кампания «Сбера» и «Пятницы!». В категории «Мультиформатные проекты, созданные с участием ИИ» награду получила арт-выставка в театре Моссовета «Раневская». Лучшим музыкальным видео, созданным с участием ИИ, стала музыкальная премия «Новое Радио AWARDS». Представители индустрии признали, что лучшим постер был у сериала «Балет». Лучший трейлер оказался у сериала «Лада Голд». Лучшая промо-кампания была у третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», а лучшая промо-кампания с участием искусственного интеллекта у сериала «СуперИвановы».

Лучшим «Развлекательным онлайн-шоу. Реалити» стала онлайн-версия проекта «Новые звезды в Африке», а категории «Развлекательное онлайн-шоу. Тревел» отметили онлайн-версию «100 мест, где поесть». В номинации «Развлекательное онлайн-шоу. Юмор» победила «Натальная карта». Победителем в категории «Лучшее развлекательное онлайн-шоу о моде» стал проект ROGOV LIVE. В категории «Развлекательное онлайн-шоу о спорте» лучшими стали «100 лет Динамо» и «Это медиафутбол, бро!». Специальный приз за стимул к созданию нового онлайн-контента достался Медийной Футбольной Лиги, за 2023 год общее количество просмотров у которой превысило три миллиарда.

«Слово пацана» и «Секс. До и после» стали победителями V Национальной премии веб-контента
фото: пресс-служба V Национальной премии веб-контента

В номинации интервьюер года лучшими были признаны Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов за шоу «Кстати». В категории «Лучший подкаст» наград были удостоены MINAEV LIVE Сергея Минаева и «Крупным планом». Лучших актеров интернет-сериала оказалось сразу два: Никита Ефремов (сериал «Библиотекарь») и Иван Янковский (сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Лучшей актрисой интернет-сериала была признана Любовь Аксенова, за роль в «Жить жизнь». Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода менее 24 мин.) оказался проект «Секс до и после» Дарьи Мороз. Победителем номинации «Лучший интернет-сериал» (хронометраж эпизода более 24 мин.) стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Спецприз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство получила директор ТНТ Тина Канделаки. Еще один спецприз за развитие и поддержку партнерского продюсирования достался продюсеру Тимуру Вайнштейну.
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фильмы
БалетБиблиотекарьЖить жизньЛада ГолдМир! Дружба! Жвачка!-3Секс. До и послеСлово пацана. Кровь на асфальтеСуперИвановы

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