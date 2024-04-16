VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся 15 апреля мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского. Торжественное мероприятие началось с уже традиционного выступления чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Об этом сообщает пресс-служба «Золотого ворона».
фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»
В этом году на участие в фестивале, который продлится до 28 апреля, было подано максимальное количество заявок – 3600 из 126 стран. Картина «Там, где танцуют стерхи» участвует в международном конкурсе полнометражных фильмов. Вместе с ней на главный приз претендует еще 10 фильмов. Это российские документальные фильмы «Последний теплоход» Ильи Желтякова о последнем морском пассажирском теплоходе России, путешествующем по северным деревням, «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова о жизни хантыйской охотницы, «Невечная мерзлота» фильм Яны Рубановской о научных сотрудниках, работающих в условиях Севера, а также аргентинский док «Тушите свет!» Алехандра Амирона и неигровой фильм «Кочевье» режиссера Варвары Кулаковской. Среди игровых участников конкурса лента тибетского режиссера Пема Цедена «Снежный барс», иранский «Во имя Авы» Мохсена Серажи, а также таджикский фильм «Фортуна» Мухиддина Музаффара, основанный на реальных событиях. Кроме того, в конкурсе будет представлена картина «Вера» режиссера Иры Волковой с Викторией Толстогановой в главной роли и драма девушке-мигрантке от известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Обучение Адемоки».
В жюри «Золотого ворона вошли режиссер из Турции Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, кинооператор из Китая Ли Юн, а также киновед, кинокритик, тележурналист Петр Шепотинник, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Светлана Камынина. Председателем жюри выступает продюсер из Индии Вивек Агравал. Они определят лауреатов полнометражного конкурса в следующих номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую сценарную работу, лучшую операторскую работу, специальный приз жюри. Награды фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают легенду о сотворении мира.
«Я уже во второй раз приезжаю в Россию, и когда Филипп Абрютин пригласил меня в жюри этого смотра, я, не задумываюсь, согласился. Тем более сейчас я веду переговоры с российскими продюсерами, чтобы адаптировать один из ваших фильмов для Болливуда, а также для того, чтобы наш фильм по сценарию, который сейчас пишется нашими авторами, мы могли снять на Дальнем Востоке», – отметил председатель жюри, индийский продюсер Вивек Агравал.
фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»
Лучшие короткометражные картины выберут режиссер из Казахстана Даурен Камшибаев, хранительница традиций и культуры Чукотки, педагог Галина Нотатынагиргина, режиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер Денис Бузин. Возглавит жюри короткометражной программы режиссер и педагог из Китая Цзи Цяо. В этой секции покажут 11 документальных и 12 игровых картин из России, Мексики, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Колумбии, Турции, Индии, Армении, Аргентины, Южной Африки и Бразилии. В конкурсную программу анимационных фильмов включено 30 работ. В межрегиональном конкурсе короткометражных фильмов «Киновзлет!» участвует семь работ из Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Мурманской области, Республики Хакасия и Алтайского края.
Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VIII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, творческие встречи и спецпоказы.
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