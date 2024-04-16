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VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского

16 апреля
2024 год

Новости кино >>
16 апреля 2024
VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся 15 апреля мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского. Торжественное мероприятие началось с уже традиционного выступления чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Об этом сообщает пресс-служба «Золотого ворона».

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского
фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

В этом году на участие в фестивале, который продлится до 28 апреля, было подано максимальное количество заявок – 3600 из 126 стран. Картина «Там, где танцуют стерхи» участвует в международном конкурсе полнометражных фильмов. Вместе с ней на главный приз претендует еще 10 фильмов. Это российские документальные фильмы «Последний теплоход» Ильи Желтякова о последнем морском пассажирском теплоходе России, путешествующем по северным деревням, «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова о жизни хантыйской охотницы, «Невечная мерзлота» фильм Яны Рубановской о научных сотрудниках, работающих в условиях Севера, а также аргентинский док «Тушите свет!» Алехандра Амирона и неигровой фильм «Кочевье» режиссера Варвары Кулаковской. Среди игровых участников конкурса лента тибетского режиссера Пема Цедена «Снежный барс», иранский «Во имя Авы» Мохсена Серажи, а также таджикский фильм «Фортуна» Мухиддина Музаффара, основанный на реальных событиях. Кроме того, в конкурсе будет представлена картина «Вера» режиссера Иры Волковой с Викторией Толстогановой в главной роли и драма девушке-мигрантке от известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Обучение Адемоки».

В жюри «Золотого ворона вошли режиссер из Турции Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, кинооператор из Китая Ли Юн, а также киновед, кинокритик, тележурналист Петр Шепотинник, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Светлана Камынина. Председателем жюри выступает продюсер из Индии Вивек Агравал. Они определят лауреатов полнометражного конкурса в следующих номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую сценарную работу, лучшую операторскую работу, специальный приз жюри. Награды фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают легенду о сотворении мира.

«Я уже во второй раз приезжаю в Россию, и когда Филипп Абрютин пригласил меня в жюри этого смотра, я, не задумываюсь, согласился. Тем более сейчас я веду переговоры с российскими продюсерами, чтобы адаптировать один из ваших фильмов для Болливуда, а также для того, чтобы наш фильм по сценарию, который сейчас пишется нашими авторами, мы могли снять на Дальнем Востоке», – отметил председатель жюри, индийский продюсер Вивек Агравал.

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся мировой премьерой ленты «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского
фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

Лучшие короткометражные картины выберут режиссер из Казахстана Даурен Камшибаев, хранительница традиций и культуры Чукотки, педагог Галина Нотатынагиргина, режиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер Денис Бузин. Возглавит жюри короткометражной программы режиссер и педагог из Китая Цзи Цяо. В этой секции покажут 11 документальных и 12 игровых картин из России, Мексики, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Колумбии, Турции, Индии, Армении, Аргентины, Южной Африки и Бразилии. В конкурсную программу анимационных фильмов включено 30 работ. В межрегиональном конкурсе короткометражных фильмов «Киновзлет!» участвует семь работ из Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Мурманской области, Республики Хакасия и Алтайского края.

Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VIII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, творческие встречи и спецпоказы.
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персоны
Филипп АбрютинАлександр АвиловИван БолотниковДенис БузинИрина ВолковаАдильхан ЕржановИлья ЖелтяковАндрей ЗолотаревДаурен КамшибаевСветлана КамынинаМихаил ЛукачевскийМухиддини МузаффарВиктория ТолстогановаПетр Шепотинник
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