Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» с песнями группы «Секрет»

Режиссер фильма «Праведник», сериалов «Ликвидация» и «Тихий Дон» Сергей Урсуляк снимет фильм «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам успешного мюзикла по песням группы «Секрет». Производством занимаются Киностудия «Москино», телеканал «Россия» совместно с Плюс Студией, продюсерским центром Яндекса. Съемки начнутся осенью. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска, где и состоится премьера картины.
фото: пресс-служба Кинопоиска
С декабря 2022 года мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» посмотрели почти 1 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 млрд рублей.
«История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но всё же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью. Фильм по мотивам мюзикла — новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки. Что касается сомнений, то они бывают перед каждой новой работой. Но интерес попробовать что-то новое, конечно же, перевесил. В общем, впереди большая работа!» — говорит Сергей Урсуляк.
События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х — времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет «Секрет», 20 хитов которого и составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом.
фото: secretmusical.ru
«Вместе с режиссером и продюсерами мы много говорим о замысле фильма, и у каждого из нас много личных наблюдений и мнений. Мне кажется, что сейчас мы пишем совершенно новую историю о героях, которых объединяет музыка и любовь к "Секрету". Но это уже кино не про героев песен, это история о моих друзьях и отчасти обо мне самом», — добавляет сценарист Геннадий Островский.
Премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» состоялась 3 декабря 2022 года в Театре МДМ. Его поставил театральный режиссер (МХТ им. Чехова) Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым. За хореографию в постановке отвечает Ирина Кашуба, музыкальным руководителем стал Евгений Загот. Главные герои мюзикла — молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором: быть счастливыми или успешными, остаться верными себе или поддаться внутреннему конформизму и существовать по шаблону.
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