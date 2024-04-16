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Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша»

16 апреля
2024 год

Новости кино >>
16 апреля 2024

Экшен-комедия «Кореша» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком выйдет в прокат 18 июля. Полнометражная картина станет приквелом популярного сериала «Макс и Гусь», который в свою очередь является спин-оффом сериала «Зема 3». Об этом сообщает компания «НМГ Кинопрокат», выступающая дистрибьютором фильма.

Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша»
фото: «НМГ Кинопрокат»

Фильм «Кореша» расскажет о похождениях «лихого парня с района» Макса и его закадычного друга Гуся до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе.

«Дорогие друзья, свершилось! Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей – персонажа по имени Макс. Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми. Всех люблю, обнимаю, целую», — подчеркивает Никита Кологривый.

Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса (Никита Кологривый) и Гуся (Владимир Карпук). Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу (Георгий Дронов), который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком (Микита Воронов). Он тоже здесь отрабатывает свои грехи. Фильм расскажет, станут ли Михалыч и Фунтик новыми корешами Макса и Гуся, как Макс выпутается из всех передряг, и что сделает Герман Эдуардович с Гусем.

В комедии также задействованы Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин и Никита Джигурда. Режиссером проекта выступил Денис Павлов. Производством фильма занимаются кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» при поддержке «НМГ Студии».
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Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша» фотографии
Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша» фотографии
Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша» фотографии
Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша» фотографии
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