Никита Кологривый начнет хулиганить 18 июля в экшен-комедии «Кореша»

Экшен-комедия «Кореша» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком выйдет в прокат 18 июля. Полнометражная картина станет приквелом популярного сериала «Макс и Гусь», который в свою очередь является спин-оффом сериала «Зема 3». Об этом сообщает компания «НМГ Кинопрокат», выступающая дистрибьютором фильма.
фото: «НМГ Кинопрокат»
Фильм «Кореша» расскажет о похождениях «лихого парня с района» Макса и его закадычного друга Гуся до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе.
«Дорогие друзья, свершилось! Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей – персонажа по имени Макс. Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми. Всех люблю, обнимаю, целую», — подчеркивает Никита Кологривый.
Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса (Никита Кологривый) и Гуся (Владимир Карпук). Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу (Георгий Дронов), который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком (Микита Воронов). Он тоже здесь отрабатывает свои грехи. Фильм расскажет, станут ли Михалыч и Фунтик новыми корешами Макса и Гуся, как Макс выпутается из всех передряг, и что сделает Герман Эдуардович с Гусем.
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