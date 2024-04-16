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Международный фестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения и открыл прием заявок

16 апреля
2024 год

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16 апреля 2024
Тридцатый юбилейный Международный фестиваль «Литература и кино» состоится с 3 по 7 июля в столице Ленинградской области – в городе Гатчина. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 29 мая 2024 года, сообщает пресс-служба смотра.

Международный фестиваль «Литература и кино» объявил даты проведения и открыл прием заявок
фото: пресс-служба фестиваля «Литература и кино»

Традиционно в программу фестиваля войдут показы конкурсных работ, ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия. Впервые в конкурсную программу включены сериалы-экранизации.

Заявки принимают по электронной почте на адрес info@likintfest.ru. Форму можно скачать на официальном сайте фестиваля. К участию принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. Фестиваль принимает работы, созданные в течение 2023-2024 годов (по согласованию с организационным комитетом в конкурсную программу могут быть приняты картины, снятые ранее).

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области. Президентом фестиваля выступает актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Литвинов. Директором значится режиссер, продюсер Михаил Славский, программным директором – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков. Вход на все мероприятия фестиваля, кроме церемоний открытия и закрытия, традиционно остается свободным.
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