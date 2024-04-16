Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной: тизер-трейлер семейного блокбастера «Волшебник Изумрудного города»

В сети появился тизер-трейлер масштабного семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города
» режиссёра Игоря Волошина
(«Повелитель ветра
»). Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова
, которой в 2024 году исполняется 85 лет.
В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
Главные роли в картине исполнили Екатерина Червова
, Юрий Колокольников
, Артур Ваха
, Светлана Ходченкова
, Василина Маковцева
, Дмитрий Чеботарев
, Сергей Епишев
, Яна Сексте
, Егор Корешков
, Софья Лебедева
, Денис Власенко
и другие.
«Я всегда мечтал снять сказку, потому что мое призвание — придумывать волшебные миры
, — признался режиссёр Игорь Волошин. — Сила этой истории в ее визуальной составляющей, которая будет удивлять, и для этого у нас сегодня есть все возможности. Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова. Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены, и сама делала трюки, как Джеки Чан. Мы подобрали ей классного друга, пса породы джек-рассел-терьер по имени Уджер, который стал Тотошкой. Он просто дикий хулиган, но главное, что он стал таким же артистом, как и наша Элли. Голос Тотошке подарил одаренный молодой артист Денис Власенко. Мы долго думали, долго перебирали, кто сыграет Дровосека, и потом всех осенило (и практически одновременно!): Юра Колокольников! А Трусливый Лев в нашем фильме — полностью компьютерный персонаж. За роль Льва, его мимику, его харизму, его характер, отвечает Артур Ваха, совершенно выдающийся артист. Еще с нами Светлана Ходченкова, какой мы никогда ее не видели, она просто поражает воображение! Дима Чеботарев тоже в оригинальном и новом образе, Сергей Епишев. Мы прошли огромный путь, чтобы выбрать актеров, которые сыграют наших персонажей. И мы сделали, мне кажется, абсолютно невероятный рывок в свежести прочтения, кто должен воплотить героев, знакомых наизусть по любимой книге детства
».
На большие экраны лента «Волшебник Изумрудного города
» выйдет 1 января 2025 года.
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