Анастасия Денисова, Владимир Бутенко и Никита Мучкаев решают, что «Все средства хороши»

По сюжету привычная жизнь Даши «дом-работа-дом» разворачивается на 180 градусов, когда она получает видео, на котором запечатлен ее любимый муж Алексей в объятиях красотки Евы. Даша решает увидеть все собственными глазами и сталкивается «на месте преступления» с Иваном, бывшим парнем Евы. Даша с Иваном решают разрушить порочный союз и разрабатывают план по возвращению Алексея в лоно семьи, а Евы – к Ивану. Их смелые креативные идеи срабатывают: Даша с Алексеем оказываются в одной постели. Но ночь любви оборачивается неожиданным результатом: Алексей возвращается обратно к любовнице, а Даша узнает, что беременна. Она решает воспитывать ребенка одна, и тут в ее жизни снова возникает Иван, а Алексей «очень вовремя» проникается идеей отцовства и решает насильно вернуть жену.
«Даша в чем-то очень похожа на меня. Как сейчас модно говорить, у меня кармические героини с жизненными ситуациями, которые, видимо, надо проработать. Мне хотелось показать Дашу беспомощной, слабой, хотя эти качества я не люблю как в себе, так и в окружающих. Состояние «клуши» у моей героини оправдано ее семейными событиями, но при этому она решительная, эмоциональная, искренняя, что перекликается и с моим состоянием в жизни», — рассказывает Анастасия Денисова.
По словам Никиты Мучкаева, его герой Иван с самого начала увидел в Даше настоящую женщину, без мишуры и шелухи. «История проекта о том, что всё в жизни не просто так. И про то, что никогда не знаешь, что для тебя подготовила судьба на жизненном пути. Так произошло и со мной. Это моя первая главная роль. И если бы не встретились продакшн, слаженная команда, именно эти партнеры по площадке, все бы сложилось совсем иначе», — добавляет актер.
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