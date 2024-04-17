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Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза»

17 апреля
2024 год

Новости кино >>
17 апреля 2024
Премьера нового сезона ретро-детектива Первого канала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» состоится 29 апреля в Okko. В проекте сыграли Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Федор Лавров и Ольга Лерман, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В новом сезоне «Мосгаза» в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник «Москонцерта» Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается замять это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести своё расследование. Понять, что происходит в «Москонцерте» пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди.

«Я обжился уже в сериале, все мои коллеги – мои друзья. Поэтому с радостью перешел из 9-го сезона в 10-й. Всю линейку проекта выделяет фанатичная преданность своему делу основных героев. В новом сезоне будет показано прекрасное время – это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, с другой стороны, я сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб "Арлекино" - легендарное место. В "Метрономе" появятся Игорь Золотовицкий и Сергей Шакуров, конечно, это большой и особый подарок зрителям», — рассказывает Андрей Мерзликин.

Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Съемки новых эпизодов вновь проходили под руководством режиссера Евгения Звездакова. Он отлично знаком с проектом, ведь с этой же командой работал над тремя предыдущими сезонами «Мосгаза»: «Паук», «Шакал» и «Последнее дело майора Черкасова». Сценарий написали Михаил Зубко и Анастасия Рогова.

«Будет во всех смыслах новый сезон "Мосгаза", непохожий на все остальные. "Дело № 10: Метроном" – это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории – закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого заведения. Он же возглавляет "Москонцерт". Для съёмок знакового места мы специально выстроили декорации, получилось достаточно ярко. У нас будет много музыкальных номеров в этом клубе, было очень интересно над этим поработать. Хотелось бы еще отметить нашу новую главную героиню Машу, ее играет Ольга Лерман. Она была в прошлом сезоне, и это большая удача, что она осталась в сериале. Аналитические способности и навыки врача-психиатра ее героини помогают давно знакомым зрителям героям в расследовании сложного дела», — добавляет Евгений Звездаков.

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из циклов: «Мосгаз» (2012), «Палач» (2014), «Паук» (2015), «Шакал» (2016) и «Операция «Сатана» (2018), «Мосгаз». Новое дело Черкасова («Формула мести») (2019), «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» («Катран») (2020), «Мосгаз. Дело № 8. Западня» (2021), «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (2023).

Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«10 лет я слежу за моими друзьями, снимающими и играющими в "Мосгазе", 10 лет назад мой ученик Максим Матвеев играл в первом сезоне сериала, а потом и в 9-м. Для меня вся группа уже родная, это важно, чтобы на съемочной площадке все были словно семьей. Тогда и результат крепкий. Как нас учили наши великие педагоги: "Ищи в плохом – хорошее, в хорошем плохое". Не могу назвать своего героя бандитом. Он знает и любит своё дело. В 1982 году он добивается успеха разными путями ― и в "Москонцерте", и в закрытом клубе. Мне он симпатичен. А играть негодяев ― это же сладость для актеров», — рассказывает Игорь Золотовицкий.

Над многосерийным фильмом, как и раньше, работала студия «Русский проект». Продюсерами выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   17.04.2024 - 14:39
несколько фильмов удались, произвели не плохое впечатление, теперь же актеров побрали, которые мне нравится, самый лучший состав. то есть уже не слабее предыдущих частей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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МосГазМосгаз. Дело № 2: ПалачМосгаз. Дело № 3: ПаукМосгаз. Дело № 4: ШакалМосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана"Мосгаз. Дело № 6: Формула местиМосгаз. Дело № 7: КатранМосгаз. Дело № 8: ЗападняМосгаз. Дело №10: МетрономМосгаз. Последнее дело Черкасова

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Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза» фотографии
Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза» фотографии
Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза» фотографии
Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза» фотографии
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