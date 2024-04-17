Павел Майков станет автором одного хита в сериале «Папа Миа»

что почитать?

В ночь с 17 на 18 апреля, 4:45, Дом кино

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

Актриса, певица и просто красавица

«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

В ночь с 14 на 15 апреля, 00:15, Hollywood

Интервью

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени