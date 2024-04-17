Павел Майков станет автором одного хита в сериале «Папа Миа»

СТС и продюсерская компания «Марс Медиа» запустили первый совместный проект — сериал «Папа Миа» с Павлом Майковым в главной роли. Съемки драмеди пройдут в Санкт-Петербурге, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба СТС
По сюжету автор одного хита 2000-х Николай Ларионов (Павел Майков) работает охранником дачных поселков. Но однажды его экс-супруга Жанна (Елена Николаева) улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина), которую Ларионов никогда не видел. Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: Коше договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.
«Мой герой — немножко безответственный, но все художники легкомысленные. Он талантливый чудак, который вылетел из обоймы и пытается вернуться. Я знаю таких артистов, которые в 90-е и начале 2000-х звучали из каждого утюга. А сейчас спроси, кто это, только люди моего возраста ответят. Я и сам был на месте Коли в 2014-м, когда меня сначала перестали снимать, а через два года все вдруг вспомнили и назвали мое возвращение ренессансом Майкова», — рассказывает актер. Майков признается, что, хоть и является основателем нескольких групп, впервые воплощает на экране музыканта. «Всегда думал, почему никогда не пел и не играл музыку в кино, если это моя вторая профессия? — удивляется артист. — Поэтому, конечно, когда поступило такое предложение, испытал восторг. У нас с Колей хоть и абсолютно разные стили, но он сам пишет песни, а это мне близко».
По словам создателей проекта, роль Николая Ларионова авторы писали специально под Майкова. «Мало того что Павел невероятно харизматичный, с потрясающим чувством юмора, да к тому же ещё и музыкант, он, как и герой, хорошо знает, что такое быть заложником одной роли. Он прекрасно понимает персонажа, поэтому консультирует нас, участвует в работе над музыкой к сериалу и готовится записать песни Ларионова», — рассказывает режиссер Максим Пежемский.
фото: пресс-служба СТС
Кроме Майкова, в сериале снимаются и другие музыкально одаренные актеры: Таисья Калинина поет и играет на гитаре и глюкофоне, а Елена Николаева окончила балетную школу-студию Моисеева, поет в театре и в свое время, как ее героиня, общалась со звездами 2000-х. «В нулевые я пошла в подтанцовку к Володе Левкину, — вспоминает актриса. — В 90-е обожала "На-На" и мечтала встретиться с Володей. И когда оказалась у него на кастинге, подумала: "Ничего себе, как судьба повернулась!" Я и сейчас не представляю себя без музыки, слушаю по утрам Баха и мечтаю сняться в музыкальной сказке».
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