Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

Самое интересное

А также о феномене Познера, смелости Летучей и непотопляемости телевидения

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой

Актриса, певица и просто красавица

«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

«Я уйду в тень»: Никита Кологривый рассказал о последствиях скандала и ареста

А также о том, как он провёл неделю в заключении