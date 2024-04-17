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Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

17 апреля
2024 год

Новости кино >>
17 апреля 2024

Стартовали съемки криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева. Главные роли в проекте исполняют Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, где в 2025 году состоится премьера сериала.

Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Провинциал-неудачник, как две капли воды похожий на пропавшего главу криптомафии, вынужден возглавить его нелегальный бизнес. Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа», Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной – теперь Афанасьеву придётся занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.

«Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Этот опыт любопытен не только для меня как для исполнителя, а вообще для всей команды: и для творческой группы, и для режиссера, и для оператора, и для художников — в общем, задача интересная и амбициозная для всех. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам —понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее. Поэтому я составил для себя график двух ролей (это практика, которой я пользуюсь постоянно): для каждого персонажа и к каждой сцене я придумал и прописал свои черты, свои способы поведения и реакции на те или иные события. И вот только с такой готовой палитрой к каждой из ролей я вышел на площадку, и сейчас вместе с командой мы воплощаем все это в жизнь», — рассказывает Максим Матвеев.

Соавтором сценария выступил Дмитрий Минаев. Продюсирует проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов.

«Мы написали криминальную драму про мир черных денег и его обитателей — финансовых аферистов, криптанов, обнальщиков. Весь сюжет основан на реальных событиях, происходящих каждую минуту в любой точке мира. Благодаря команде продюсеров и режиссеру появился невероятный актерский состав, который наш текст блистательно воплощает в жизнь. В общем, я как автор счастлив», — говорит Сергей Минаев.

Производством сериала занимается Иви и продюсерская компания Team Films. В сериале также снимутся Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Darkshines   17.04.2024 - 15:36
Минаев нацелился на титул "Сценарист года" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева фотографии
Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева фотографии
Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева фотографии
Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева фотографии
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