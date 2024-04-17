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Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса»

17 апреля
2024 год

Новости кино >>
17 апреля 2024

В Москве стартовали съемки мистического детектива Мурада Алиева «Лиса» с Олесей Фаттаховой в главной роли. Премьера проекта состоится осенью на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.

Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса»
фото: пресс-служба ТВ-3

По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына (Олеся Фаттахова) в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом (Владислав Котлярский), который не понаслышке знает, какого это – каждый день сталкиваться с обманом.

«Я всегда серьезно готовлюсь к роли, подробно разбираю сценарий, выстраиваю в голове психологический портрет героини. Когда стало известно, что Лису сыграю я, то поехала в экспертно-криминалистический центр, где мне подробно показали и объяснили, как снимать отпечатки пальцев, рассказали о тонкостях упаковки улик, ввели в курс дела о том, как выстраивается иерархия в следственной группе. Я открыла для себя целый мир после общения, честно говоря. Это очень интересно! А еще я сделала то, о чем очень давно мечтала – разобрала сценарий с педагогом по актерскому мастерству. Мы общались, думали, спорили. Репетировали состояния, наговаривали тексты, раскладывали мотивации, обсуждали все, что беспокоило в сценарии и находили решения и выходы. Это огромное подспорье в подготовке, потому что на площадке этим заниматься некогда, с режиссером в таком объеме это сделать невозможно, а в одиночку получается не так продуктивно», — рассказывает Олеся Фаттахова.

В сериале также снимаются Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко, Аграфена Петровская, Нериюс Манкус и Татьяна Чернопятова.
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Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса» фотографии
Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса» фотографии
Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса» фотографии
Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса» фотографии
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