Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса»

В Москве стартовали съемки мистического детектива Мурада Алиева «Лиса» с Олесей Фаттаховой в главной роли. Премьера проекта состоится осенью на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТВ-3
По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына (Олеся Фаттахова) в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом (Владислав Котлярский), который не понаслышке знает, какого это – каждый день сталкиваться с обманом.
«Я всегда серьезно готовлюсь к роли, подробно разбираю сценарий, выстраиваю в голове психологический портрет героини. Когда стало известно, что Лису сыграю я, то поехала в экспертно-криминалистический центр, где мне подробно показали и объяснили, как снимать отпечатки пальцев, рассказали о тонкостях упаковки улик, ввели в курс дела о том, как выстраивается иерархия в следственной группе. Я открыла для себя целый мир после общения, честно говоря. Это очень интересно! А еще я сделала то, о чем очень давно мечтала – разобрала сценарий с педагогом по актерскому мастерству. Мы общались, думали, спорили. Репетировали состояния, наговаривали тексты, раскладывали мотивации, обсуждали все, что беспокоило в сценарии и находили решения и выходы. Это огромное подспорье в подготовке, потому что на площадке этим заниматься некогда, с режиссером в таком объеме это сделать невозможно, а в одиночку получается не так продуктивно», — рассказывает Олеся Фаттахова.
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