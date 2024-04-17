Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

17 апреля
2024 год

Новости кино >>
17 апреля 2024
Кинопоиск показал тизер-трейлер сериала «Игры» об организации Олимпиады-80. Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин.


В центре сюжета сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтёром в оргкомитет Олимпиады-80. Там ему предстоит работать под начальством принципиальной и бескомпромиссной Ирины Светловой, которая никому не готова делать поблажки. Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтёров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране и изменит свои взгляды на жизнь.

Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

Роли в сериале исполнили Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков, Леонид Каневский, а также олимпийская чемпионка, гимнастка Ангелина Мельникова.

«Игры» снимали в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане. Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые выйдут летом 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре
Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры»
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Александра БортичГригорий ВерникИгорь ГординЛеонид КаневскийМария КарповаИгорь КостолевскийПавел МайковАлексей СеребряковЮрий СтояновЕвгений СтычкинВячеслав ЧепурченкоСергей Чонишвили
фильмы
Игры

фотографии >>
Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры» фотографии
Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры» фотографии
Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры» фотографии
Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Степанов
14 апреля ушёл из жизни Виктор Степанов.

День рождения >>

Марк Гаврилов
Валерия Дмитриева
Анастасия Жданова (II)
Ольга Жизнева
Даниил Муравьев-Изотов
Елена Попова
Владимир Скворцов
Игорь Сыхра
Борис Щукин
Шон Бин
Дженнифер Гарнер
Кен Дукен
Руни Мара
Родди Пайпер
Оливия Хасси
Уильям Холден
все родившиеся 17 апреля >>

Афиша кино >>

Меч короля
биография, драма, исторический фильм
Германия, Дания, Норвегия, Швеция, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Любовь на миллион
комедия, мелодрама
США, 2023
Судная ночь в Аркадии
боевик, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, США, 2024
Город тайн: Исчезнувшая
триллер, экранизация
Австралия, США, 2023
Кровь в обмен на пыль
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Паутина страха
фильм ужасов
Франция, 2023
Ти-Рекс. Король динозавров
боевик, приключения
Китай, 2022
За пределами. Семьдесят первый
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
Сто лет тому вперёд
научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram