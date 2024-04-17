Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

Кинопоиск показал тизер-трейлер сериала «Игры
» об организации Олимпиады-80. Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин
.
В центре сюжета сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтёром в оргкомитет Олимпиады-80. Там ему предстоит работать под начальством принципиальной и бескомпромиссной Ирины Светловой, которая никому не готова делать поблажки. Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтёров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране и изменит свои взгляды на жизнь.
Роли в сериале исполнили Григорий Верник
, Мария Карпова
, Юрий Стоянов
, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков
, Сергей Чонишвили
, Александра Бортич
, Павел Майков
, Леонид Каневский
, а также олимпийская чемпионка, гимнастка Ангелина Мельникова
.
«Игры
» снимали в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане. Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые выйдут летом 2024 года.
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